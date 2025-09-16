El PSOE de Mairena del Aljarafe y San Juan (Sevilla) presentan sendas mociones en solidaridad con Palestina

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de los municipios sevillanos Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache han registrado una moción de solidaridad con el pueblo palestino que será debatida y votada en sus respectivos plenos municipales el próximo jueves, 18 de septiembre.

La viceportavoz y secretaria general del PSOE de San Juan, Inma Muñoz, ha enmarcado en una nota que "el Ayuntamiento, como institución democrática y cercana a la ciudadanía, no puede permanecer ajeno al drama humanitario que está teniendo lugar en Gaza".

Por parte de la iniciativa mairenera, el grupo socialista plantea colocar una bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento mientras dure el genocidio, proponer a los centros educativos actividades específicas de sensibilización a través de la Delegación de Educación, e instar al Gobierno de España a que promueva en el marco de la Unión Europea medidas de presión contra Israel, además de trasladar estos acuerdos al Parlamento Europeo, al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía, medida que también comparte el grupo de San Juan.

En la exposición de motivos, el texto sostiene que "todas las agencias de Naciones Unidas vienen documentando exhaustivamente la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos que comete Israel desde hace décadas sobre la población palestina".

La moción ha asegurado que también la Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, así como organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la israelí B'Tselen, han coincidido en denunciar estos hechos. El documento señala que "no existe una sola violación de la legalidad Internacional que Israel no haya llevado a cabo".