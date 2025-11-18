PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla que "intente evitar" la coincidencia de la final de la Copa con el sábado de feria

Archivo - Aficionados del Athletic Club de Bilbao en el entorno de la Catedral en la previa de la final de la Copa del Rey de 2024. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha solicitado este martes al alcalde, José Luis Sanz, que lleve a cabo "las gestiones necesarias" para "evitar" la coincidencia entre la final de la Copa del Rey y el sábado de feria, que tiene lugar el 25 de abril.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha advertido de que mantener ambas celebraciones en la misma fecha "puede ser una temeridad y una irresponsabilidad".

En esta línea, ha asegurado que esta coincidencia provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos", especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían "un refuerzo extraordinario". Asimismo, ha señalado que durante su etapa como alcalde hizo lo propio en la final de 2023.

Por su parte, Sanz, antes confirmarse Sevilla como sede, afirmó este lunes que "no sería la primera vez que coinciden grandes eventos en la ciudad". En esta línea, aseguró que sería cuestión de "planificar y organizar con más tiempo".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaba este lunes la designación del estadio de La Cartuja de Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey hasta el año 2028. Durante la rueda de prensa, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no anunció la fecha aunque dijo que sería a "finales de abril". En esta línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, si confirmó que el 25 de abril es la fecha elegida para la celebración de este evento deportivo que acogerá la capital andaluza por sexto año consecutivo.