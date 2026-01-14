PSOE pide a la Junta que "paralice" el convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la recalificación del Canal Expo

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, frente a Canal Expo de Sevilla. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, han pedido este miércoles a la Junta de Andalucía "que paralice" el convenio con el Consistorio de la capital de recalificación del Canal de la Expo.

El acuerdo recoge reconocer como zona de uso terciario el Canal de la Expo así como la titularidad para el Ayuntamiento de dos parcelas de la ciudad. La primera situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel y otra en Simón de Pineda, número 23. Ese espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y limitando el uso para hoteles, según afirmó el alcalde, José Luis Sanz.

Para el PSOE el proyecto hacer que el espacio tenga "más bares, supermercados y hoteles en vez de nuevas empresas vinculadas a la innovación tecnológica". Por ello, van a presentar iniciativas al Parlamento para parar el proyecto e "invertir adecuadamente en el terreno", según ha remitido el partido en una nota.

Por su parte, Antonio Muñoz ha reafirmado su compromiso de "revertir el convenio si consigue ganar las elecciones en 2027".

"Lo que ha ocurrido con el Canal de la Expo es un ejemplo más de la desidia y de la ausencia de políticas de la Junta de Andalucía para el desarrollo industrial, la innovación y la investigación", ha afirmado Martínez.

En esta línea, ha asegurado que Moreno "tiene la oportunidad de ampliar el Parque de la Cartuja y de invertir en este espacio para ponerlo a disposición de las empresas interesadas, lo que generaría mayores oportunidades de empleo de calidad para nuestros jóvenes".

Antonio Muñoz ha destacado que el Parque de la Cartuja "es uno de los principales activos de concentración de empresas de la ciudad y es el parque que más factura y que más empleo genera de España, concretamente 31.000 puestos de trabajo y 575 empresas están ubicadas en este espacio".

"El parque está prácticamente colmatado y ofrece pocas posibilidades para la instalación de nuevas empresas, por lo que resulta sorprendente que haya una operación urbanística entre Ayuntamiento y Junta para convertir 30.000 metros cuadrados destinados a innovación y tecnología en más bares, hoteles y supermercados", ha señalado Muñoz.