PSOE pide a la Junta que reponga a un profesional de lengua de signos en un colegio de Espartinas (Sevilla)

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, y la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos en una concentración en el CEIP Cerro Alto, en Espartinas (Sevilla) - PSOE SEVILLA

ESPARTINAS (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, y la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, han acompañado este lunes a los padres y madres del CEIP Cerro Alto, en Espartinas (Sevilla) en una concentración a las puertas del colegio.

En ella, han reclamado reclamar al Gobierno andaluz la reposición de la profesional de lengua de signos para dar servicio a dos niños que necesitan este recurso para el seguimiento de las clases.

Por su parte, Encarnación Martínez ha señalado que este recorte "es un ejemplo más de todos los que se están produciendo a lo largo y ancho de la provincia en estos siete años de gobierno de Moreno Bonilla, que se está cebando especialmente con el alumnado más vulnerable".

La también portavoz del PSOE de Sevilla ha asegurado que el "recorte indiscriminado que Moreno Bonilla está haciendo de profesionales y recursos para atender al alumnado con necesidades especiales es un ataque al derecho fundamental de los niños a recibir una educación pública de calidad e inclusiva".

Asimismo, la parlamentaria socialista ha anunciado que el partido "llevará a la Cámara andaluza la reivindicación de la comunidad educativa de Espartinas".

"Durante el primer trimestre, los niños han contado con una profesora de lengua de signos pero en el segundo trimestre, la Junta de Andalucía ha decidido compartir esta profesora con un centro educativo de Olivares. Esto está impidiendo el correcto seguimiento de las clases de estos alumnos", ha destacado Martínez.

El ayuntamiento de Espartinas ya ha solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo la reposición de este recurso.

"Lamentablemente, este es un patrón que se repite por toda la provincia de Sevilla, y es que Moreno Bonilla se está cebando con quienes más lo necesitan. Las y los socialistas hemos estado en Écija, donde una madre nos contó que tuvo que pedir un crédito para pagar la atención educativa de su hijo por las tardes; también hemos estado en Gines, en Mairena del Aljarafe, Pino Montano o La Macarena. Seguiremos defendiendo una educación pública de calidad para todos y todas", ha subrayado.