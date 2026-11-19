SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gestión de viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla en estos últimos años ha centrado un parte importante del Pleno municipal que se celebra este jueves, 19 de noviembre, en el Salón Colón del Consistorio. Tanto el Grupo Socialista como el Gobierno local se han dedicado a remarcar sus logros en esta materia y a restar importancia a los del adversario político.

Este debate sobre vivienda, a raíz de una pregunta formulada por el PSOE relativa a inversiones de Emvisesa, se ha producido en medio de una guerra de cifras y constantes reproches, ya fuera por hacer un "uso propagandístico" de la gestión como por interpretar de manera "errónea" los datos "por mala intención o desconocimiento".

Al respecto, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha criticado "el 75% menos de inversión" previsto por la empresa pública de la vivienda. Para ello, ha esgrimido que de 62 millones presupuestados en 2026 se haya pasado a 15 millones en las cuentas de 2027, "de los que nueve, además, tienen que ver con financiación firmada en el anterior mandato".

Asimismo, el exregidor socialista ha señalado que algunas promociones finalizadas "contaron con préstamos firmados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) rubricados en 2019". En este sentido y a modo de conclusión, Muñoz ha señalado que el 93% de las llaves de viviendas protegidas entregadas en esta etapa de gobierno corresponden a "proyectos desbloqueados o impulsados en el anterior mandato: Ha vivido de las rentas".

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha defendido la partida presupuestaria contemplada en las cuentas públicas para el próximo año puesto que "no puede ser la misma cuando se construye y se entregan las llaves que cuando se licitan los proyectos". Asimismo, ha puesto sobre la mesa los ingresos por venta y alquileres registrados por Envisesa en 2023 (22,2 millones) frente a los presupuestados en 2027 (57,9 millones).

Sanz también ha destacado la inversión en vivienda "en los ochos años de gobierno socialista", que ha cifrado en 96 millones de euros, y la ha comparado con los 172,3 millones "de estos cuatro años: de 2023 a 2027". El alcalde también ha recordado que en la anterior legislatura "solo se entregaron 83 viviendas protegidas".