PSOE y PP se culpan del "colapso" de tráfico en Sevilla: "ratonera diaria" y "mamaracho" del puente de la SE-40

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d) y el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz (i), tras un pleno municipal. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha solicitado este jueves al Gobierno local, que preside José Luis Sanz (PP), soluciones para el "caos" de tráfico, al haber convertido la ciudad en "una ratonera diaria" como consecuencia directa de la "ausencia de planificación y coordinación en materia de movilidad". Por su parte, el alcalde, ha culpado al PSOE de los problemas de circulación por el retraso de las obras del puente del Centenario, la dilación en la SE-40, con el "mamaracho" de puente diseñado para cruzar el río, y la falta de una red completa del Cercanías.

Reproches mutuos entre el portavoz del PSOE y el regidor sevillano durante el Pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento a raíz de una pregunta formulada al respecto por el Grupo Socialista relativa al "caos" de tráfico que "sufren miles de sevillanos cada mañana, que no es fruto de la casualidad ni de las obras en sí mismas, sino de la incapacidad del alcalde para ordenar, coordinar y gestionar una ciudad compleja", ha señalado Muñoz.

Desde el Grupo Socialista se ha advertido de que Sevilla atraviesa actualmente un "colapso de tráfico estructural" provocado por la ejecución simultánea de múltiples actuaciones sin estrategia global, sin planes de movilidad asociados y sin coordinación entre las distintas áreas municipales, "lo que está generando graves problemas de accesibilidad en numerosos barrios y especialmente en zonas hospitalarias".

"Se están tomando decisiones que ralentizan el transporte público, saturan los mismos corredores de tráfico y empeoran la circulación. Sevilla tenía una hoja de ruta clara con su Plan de Movilidad Urbana y Sanz decidió abandonarla. Hoy la ciudad gestiona su movilidad a golpe de improvisación", ha denunciado.

El portavoz socialista ha recordado que el actual alcalde prometió en campaña la creación de una Oficina de Coordinación de Obras que monitorizaría las grandes actuaciones y minimizaría su impacto sobre el tráfico y la actividad económica. "Hoy esa oficina solo existe en su propaganda. Ponerle nombre a una idea no la convierte en realidad", ha afirmado.

Mientras tanto, barrios como Pino Montano, la Macarena o el entorno de la Ronda Histórica están sufriendo importantes colapsos diarios como consecuencia de cortes simultáneos de carriles, eliminación de plazas de aparcamiento y desvíos mal planificados que alargan los tiempos de desplazamiento hasta triplicarlos. "A esta situación se suma el deterioro del servicio de Tussam, con retrasos constantes y frecuencias claramente insuficientes en líneas estratégicas, lo que está empujando a miles de ciudadanos de nuevo al vehículo privado ante la falta de alternativas eficaces de transporte público".

"La movilidad no se gestiona con anuncios ni con propaganda. Se gestiona con planificación. Y hoy Sevilla está pagando muy caro que su alcalde siga en periodo de pruebas tres años después de llegar al Gobierno", ha concluido el portavoz del principal grupo de la oposición.

RESPUESTA DEL ALCALDE

El alcalde de Sevilla ha negado que falte coordinación y planificación en esta materia, al tiempo que reconoce que "es verdad que hay muchas obras y que generan muchas molestias". "La mejor forma de que nos las generen es la que usted utilizaba, en alusión directa a Muñoz: Ni una sola obra".

"El verdadero colapso es la situación que vive el puente del Centenario, 'el puente de mordidas', denominado así gracias a ustedes. Colapso es la situación que vive la Alta Velocidad, gracias a la falta de mantenimiento por parte de la empresa Adif, que también se dedicaba a otras cosas. Colapso es la situación que vive la SE-40, fundamental para la movilidad en la ciudad: eso sí que es un colapso", ha añadido Sanz.

Por último, el alcalde ha señalado en su intervención que colapso es la situación que vive el paso de la citada ronda de circunvalación por el río Guadalquivir, "con ese mamarracho de proyecto de puente que han presentado. Esa gran mentira, por cierto, para marear la perdíz", ha concluido.