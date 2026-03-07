PSOE presenta una moción en el Ayuntamiento Sevilla en defensa de la igualdad y la reactivación del Consejo de la Mujer

Archivo - El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz (d), y la concejala Sonia Gaya (i), durante una intervención en un Pleno del Ayuntamiento de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para su debate en la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento de Sevilla, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo.

Según una nota remitida por el partido, con esta iniciativa, los socialistas reafirman su compromiso con la igualdad en Sevilla y buscan "garantizar que la ciudadanía tenga voz real en las decisiones municipales sobre estas políticas".

"Sevilla no puede convertirse en el escenario de un retroceso en igualdad. Los derechos conquistados no se tocan. Y no podemos normalizar esta situación. La igualdad no se negocia ni se desmonta desde las instituciones", ha señalado el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

El PSOE ha indicado que la moción "llega en un momento crítico". "Desde que el Partido Popular cogobierna con la extrema derecha en el Ayuntamiento, el Consejo Municipal de la Mujer ha perdido capacidad de acción", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que esta semana 26 de las 40 entidades que integran el Consejo Municipal de la Mujer han registrado un escrito dirigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el que "alertan del deterioro que sufre este órgano de participación, en el fondo y también en las formas". "Esta situación ha vaciado de contenido al Consejo, limitando su capacidad de influir en las políticas públicas de igualdad y reduciéndolo a un órgano meramente formal", han subrayado.

"Lo que está ocurriendo con el Consejo de la Mujer es intolerable, un escándalo institucional. Se está degradando deliberadamente un órgano clave para la igualdad hasta convertirlo en algo irrelevante y sin voz. Y cuando eso ocurre lo que se está enviando es un mensaje muy claro: la igualdad no importa nada a este Gobierno", ha apuntado Muñoz.

La moción del PSEO propone la eliminación de la oficina antibaborto, que "actualmente utiliza recursos públicos para imponer limitaciones a la libertad reproductiva de las mujeres, destinando esos fondos en cambio a programas de igualdad y coeducación".

Asimismo, reclama el impulso de programas de coeducación en todos los ámbitos de socialización, desde las escuelas hasta los espacios digitales donde los niños se forman, para "erradicar los estereotipos de género, fomentar la convivencia, la diversidad y la igualdad, y enseñar sobre nuevas masculinidades".

El PSOE propone campañas de sensibilización dirigidas a menores, orientadas a prevenir el acoso sexual, la explotación y los mensajes machistas que circulan en redes sociales. De forma complementaria, la iniciativa busca que la Junta de Andalucía apruebe una Estrategia Educativa Integral de Educación Afectivo-Sexual, "basada en evidencia científica, que incluya contenidos sobre consentimiento, diversidad, derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencias sexuales y digitales".

La moción pide que la Junta cumpla con la Ley 13/2007 de prevención y protección integral contra la violencia de género y con la Ley 12/2007 de promoción de la igualdad de género, y exige la aprobación del I Plan de Acción contra la Desigualdad Salarial en Andalucía, para "abordar de manera efectiva las brechas de género existentes en el ámbito laboral".

Asimismo, el PSOE insiste en que el Consejo Municipal de la Mujer "debe recuperar su papel consultivo y participativo". "Esto implica garantizar reuniones con órdenes del día consensuados, incorporar las propuestas de las asociaciones y vocalías, facilitar información completa sobre presupuestos y planes estratégicos, y asegurar un trato respetuoso hacia todas las vocales y las entidades que representan", ha reseñado.

"En Sevilla se están cruzando líneas rojas: se vacían las políticas de igualdad y se ponen en riesgo derechos que costaron décadas conquistar. Y este retroceso hay que frenarlo ya", ha concluido Antonio Muñoz.