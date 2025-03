El PSOE reclama al alcalde de Sevilla la moratoria de tres años en pisos turísticos para "frenar la subida de precios"

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha reclamado este lunes "por enésima vez" al alcalde, José Luis Sanz, que aplique una moratoria para nuevas viviendas turísticas en la ciudad de Sevilla "acogiéndose esta vez a esta posibilidad que prevé aprobar la Junta de Andalucía. "Dado que no quiere aplicarla por iniciativa, tras haber claudicado ante intereses económicos e inmobiliarios que no atienden al interés general de nuestros vecinos y debido también a sus acuerdos con Vox, ahora no tendrá más excusas para acogerse la moratoria explícita durante tres años que permitirá la Administración autonómica".

Así lo ha explicado el concejal socialista Francisco Páez en una nota de prensa. "En su próximo plan de medidas de urgencia en materia de vivienda, el Gobierno andaluz prevé facultar a las grandes ciudades turísticas, como Sevilla, para que prohíban nuevas aperturas de pisos turísticos durante un periodo de tres años", ha explicado el edil.

De este modo, "al incluir tal moratoria en su paquete de políticas de vivienda, la propia Junta está reconociendo el impacto al alza que la expansión de los pisos turísticos está teniendo sobre el precio de la vivienda, tanto de venta como de alquiler", ha asegurado Páez. "Una correlación que Sanz todavía se niega a reconocer y, después de su alianza con Vox, se limita a dar patadas hacia adelante anunciando más estudios sobre los estudios ya hechos para ver si toma alguna medida más que impida la proliferación de las viviendas turísticas fuera de las zonas saturadas del Distrito Casco Antiguo y el conjunto histórico de Triana", ha argumentado.

El concejal socialista ha incidido en la idoneidad de que la moratoria o prohibición se aplique "desde el mismo momento" en que se apruebe el decreto autonómico. "Es evidente que vamos a reclamar que sea de aplicación inmediata, de forma que se frene la subida de los precios de la vivienda que se ha trasladado al conjunto de la ciudad y, especialmente, a las barriadas más cercanas al Casco Antiguo y el conjunto histórico de Triana", ha abundado al respecto.

El Grupo Municipal del PSOE ha recordado la iniciativa de su formación de reducir del 10 por ciento al 2,5 por ciento el número de viviendas turísticas sobre las viviendas residenciales. "Con ese 2,5 por ciento aplicado a la ciudad, y no sólo por barrios, se hubiera establecido una moratoria de facto en toda Sevilla. Esa moratoria indirecta se convertirá ahora en una moratoria explícita en la nueva norma autonómica".

En opinión de Páez, si Sanz "vuelve a rechazar esta oportunidad" que le brindará la legislación autonómica, "estará demostrando a toda Sevilla que está al servicio de intereses particulares y no al servicio de los intereses generales de nuestra ciudad. Y ya hemos perdido muchísimo tiempo con su negativa", ha concluido.