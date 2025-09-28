El PSOE señala "los engaños" de Sanz respecto al Tranvibús en Sevilla, que entra en servicio "con las obras por acabar"

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado este domingo sobre "la falta de planificación y los engaños del Gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) al respecto del Tranvibús, que empezará a circular este lunes 29 de septiembre con las obras sin acabar".

En este sentido, el concejal del PSOE en el Consistorio hispalense Juan Tomás de Aragón ha criticado que el nuevo servicio entra en funcionamiento "con las obras aún sin finalizar y sin información clara para la ciudadanía sobre las líneas de Tussam que se verán afectadas".

A su juicio, "nos encontramos ante una nueva improvisación del señor Sanz, esta vez con el inicio del Tranvibús", que constituye "otro engaño a los sevillanos", pues "se prometió un paso cada cinco minutos en hora punta, después se rebajó a ocho minutos y ahora se habla de diez minutos".

De Aragón ha advertido también que "para cubrir este servicio se van a retirar autobuses que actualmente funcionan en esta línea, lo que perjudicará directamente a los vecinos de Sevilla Este", insistiendo el concejal socialista en la "falta de planificación" del gobierno municipal", pues el alcalde "afirma que aún no sabe qué líneas de autobuses se verán recortadas con la entrada en funcionamiento del Tranvibús y que esto dependerá de la demanda".

Esto ha llevado al edil socialista a preguntarse "¿qué planificación es esa?", añadiendo que "el alcalde debería conocer desde el primer minuto, como marca cualquier plan de movilidad, qué líneas se verán afectadas", porque "la movilidad no puede gestionarse desde la improvisación", y "cada vez que hay improvisación del señor Sanz, quienes pagan las consecuencias son los vecinos del distrito Este", ha concluido De Aragón.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al gobierno municipal del PP "transparencia, planificación y buena ejecución del proyecto, sin que se reduzca la oferta de transporte público existente con la puesta en marcha del nuevo servicio de Tranvibús".