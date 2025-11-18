PSOE señala la "falta de transparencia" del alcalde de Sevilla por no comparecer en Pleno por los efectos de las lluvias

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado la "falta de transparencia" del alcalde, José Luis Sanz, tras su negativa a comparecer en el Pleno del 20 de noviembre para explicar la gestión municipal durante las inundaciones del pasado 29 de octubre en la ciudad.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha indicado que va a recurrir la decisión que califica como un acto de "cobardía política". El partido pretendía preguntar al alcalde por las labores de limpieza de imbornales y husillos, "si fallaron infraestructuras esenciales" o sobre la hora de activación de la fase de emergencia.

En esta línea, el portavoz socialista ha asegurado que la negativa "no responde a razones legales ni jurídicas" y que "no existe" un informe del secretario municipal que respalde tal decisión. "Los sevillanos y las sevillanas no merecen un Alcalde que se esconda. ¿Qué tiene que ocultar el señor Sanz", ha afirmado.

En la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes, el concejal de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha recordado que se trató de un día "excepcional" en cuanto a la lluvia, y ha subrayado que la empresa pública de aguas realiza "una limpieza sistemática" de sus redes de alcantarillado y elementos singulares como pozos o imbornales, "con un plan anual de diagnóstico que conlleva la inspección y limpieza de unos 1.000 kilómetros y otros 3.000 de redes secundarias y colectores, junto a miles de imbornales instalados en Sevilla".