PSOE señala el "incumplimiento" del Ayuntamiento de Sevilla con la creación de una oficina de coordinación de obras

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado este lunes el "incumplimiento" del Gobierno municipal con la creación de una Oficina de Coordinación y Planificación de Obras. Ha asegurado que dicha entidad no se ha creado, lo que a su juicio, está provocando "un auténtico caos circulatorio" en Sevilla ante las obras que se están realizando en la ciudad.

Según una nota remitida por el partido, José Luis Sanz prometió la implantación de esta oficina en la campaña de las elecciones municipales de 2023. Muñoz ha señalado que "ha quedado reducido a un simple eslogan de campaña". "Ni hay planificación, ni hay coordinación, ni hay alternativas, sólo improvisación", ha afirmado.

En esta línea, el ex alcalde ha indicado que actualmente se está viviendo "problemas de movilidad" en Sevilla ante las obras que se están realizando "sin planificación, sin alternativas viables y sin diálogo". Asimismo, ha calificado la situación de algunos barrios como de "auténticas ratoneras".

Muñoz ha pedido al Gobierno municipal "seriedad, planificación y diálogo" con los sectores afectado. "El alcalde no tiene ningún plan válido para que Sevilla funcione", ha concluido.