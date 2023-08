El PSOE de Sevilla aclara que la auditoría de Contursa avala cuentas "respaldadas por el PP" y afea su "manipulación"

SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Francisco Páez ha criticado este lunes que el equipo de gobierno de José Luis Sanz ha ofrecido a la prensa "datos manipulados sobre el endeudamiento de Contursa" --que se situaría por encima de los 14 millones, según ha afirmado el delegado de Hacienda, Juan Bueno-- y ha aclarado que las cuentas anuales de esta sociedad municipal correspondientes a 2022 fueron aprobadas en junta de accionistas en abril pasado "con la firma, además, de todos los consejeros del Partido Popular".

La auditora independiente, "además de constatar el sustancial crecimiento en el negocio de Fibes de esta sociedad, deja claro que no existe problema alguno con respecto al balance de Contursa, y que no existe riesgo crediticio alguno", ha señalado Páez, en una nota de prensa. "Por tanto, el argumento esgrimido por el equipo de gobierno de que no se pueden captar y organizar más eventos, además de generar una pésima imagen para Fibes, es propio de quien no quiere trabajar".

"Cuando existe la posibilidad de captar un evento que redunda en beneficio de la ciudad, de su economía y de su empleo, se acometen las modificaciones presupuestarias que sean necesarias y a la búsqueda de financiación por parte de otras administraciones públicas y patrocinios. Y, sobre todo, se trabaja", ha remarcado el concejal socialista.

Páez ha dicho que se esperaba que el equipo de Sanz presentara la programación de congresos, ferias y eventos para lo que resta de año y la contribución desde que el PP gobierna en el Ayuntamiento "tras el año histórico que registró Fibes en 2022", ha añadido. "En cambio, nos ha sorprendido que se convoque a la prensa para hablar de un endeudamiento cuyas cifras ha manipulado, salvo que ni sepan intepretar un balance, y para lloriquear en vez de trabajar".

"Sanz está gobernando contra Sevilla, contra su economía y contra su empleo. Le está diciendo a la industria turística, y al resto de negocios que dependen del turismo, que es incapaz de llevar el ritmo de una ciudad internacional que imprimió Antonio Muñoz, primero como responsable de Turismo y después como alcalde, y, para más inri, que no quieren trabajar", ha abundado.

De hecho, el equipo de Sanz "se aferra a argumentos pueriles", como asegurar que los Grammy Latino no estaban presupuestados. "No se podían presupuestar porque, sencillamente, Sevilla ni en 2022 ni en los primeros meses de 2023 sabía que iba a ser la ciudad elegida para la gala. No se puede presupuestar lo que no se conoce. Una vez que se anunció, se comenzó a trabajar para las modificaciones presupuestarias para sufragar este evento de tanta trascendencia". En su opinión, "Sanz se hubiera cruzado de brazos y no hubiera hecho nada para amarrar este acontecimiento internacional", ha explicado Páez.

"Si Sevilla fuera elegida para acoger un Mundial de fútbol, Sanz diría que no porque no sabría cómo actuar. Esto es Sevilla, no Tomares, a ver cuándo se entera de una vez", ha abundado Páez.

CUENTAS DE 2022

Con respecto a las cuentas de 2022, aprobadas en abril pasado, "hasta tres concejales del PP plasmaron su conformidad con las mismas: Juan de la Rosa, Rafael Belmonte y Evelia Rincón, así como el resto de consejeros". Estas cuentas anuales son públicas a través del portal de transparencia de Contursa-Fibes, "de ahí que cualquiera puede comprobar las manipulaciones que realiza el equipo de Sanz", ha enfatizado el consejal socialista. Estas cuentas mostraron un sustancial incremento de la actividad tras los años de la pandemia y, consecuentemente, el aumento de los ingresos y de los gastos.

"Y en ningún momento el endeudamiento bancario y con los proveedores ha supuesto problema alguno. Decir lo contrario como hace el PP para excusarse de trabajar es trasladar a los organizadores de ferias, congresos y eventos una pésima imagen de Fibes, al tiempo que genera incertidumbres en los proveedores y el conjunto de empresas que trabajan con el Palacio de Congresos. Es una irresponsabilidad", según ha lamentado Páez.

En cuanto al argumento de la carga para las arcas municipales, el consejal socialista ha afeado a Sanz que "aún no se haya enterado de que Contursa-Fibes promueve, capta y organiza ferias, congresos y eventos en beneficio del conjunto de la empresa y del empleo de la ciudad". En concreto, Fibes cerró 2022 --"un ejercicio donde no hubo problema alguno de endeudamiento"--, con un impacto económico directo en la ciudad de 182,5 millones de euros, fruto de 94 eventos celebrados y 844.000 visitantes, ha apostillado.