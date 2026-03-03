PSOE Sevilla advierte de "retrasos" en la ampliación del Centro de Salud de Tomares y en la instalación de Urgencias

La parlamentaria socialista Verónica Pérez y el portavoz socialista en Tomares, Miguel Ángel Melero, en atención a medios. - PSOE

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha asegurado este martes, 3 de marzo, que los vecinos de Tomares (Sevilla) "llevan ocho años esperando la ampliación del único centro de salud del pueblo y la instalación de un Servicio de Urgencias 24 horas para no tener que trasladarse a otro municipio". Al hilo, ha advertido de que esta situación es resultado del "deterioro de los servicios públicos", que ha atribuido a la gestión del Gobierno andaluz.

Según ha enmarcado el partido en una nota, la parlamentaria ha realizado una atención a medios junto al portavoz municipal socialista, Miguel Ángel Melero, en la que ha mencionado a la localidad como "claro de deterioro de los servicios públicos".

"Hace unos días denunciábamos la situación insostenible de dos institutos del municipio y hoy denunciamos las mentiras del PP en Sanidad", ha apostillado por su parte Melero en relación con, a su juicio, la "deficiente" gestión del Ejecutivo andaluz en materia de Sanidad o Educación.