El PSOE de Sevilla advierte de retrasos y recortes en las ayudas escolares del programa 'Equipaté'

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este martes que el Gobierno local del PP "repita, por tercer año consecutivo, el mismo error" en la gestión del programa de mochilas escolares 'Equipaté'. Según denuncian, aunque se ha ampliado el plazo de solicitud hasta el 5 de septiembre, "no se garantiza que las familias conozcan a tiempo si recibirán la ayuda antes del inicio del curso escolar". Además, advierten de que este año se ofertan "menos lotes que en 2024".

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha subrayado en una nota que "estos plazos tan ajustados obligarán a muchas familias a comprar el material por su cuenta sin saber si finalmente obtendrán la mochila del programa". De este lado, ha asegurado que esta es "una forma de generar incertidumbre innecesaria justo en un momento en el que los gastos escolares suponen un gran esfuerzo para los hogares".

Al hilo de lo anterior, ha advertido de que este año la situación "empeora", ya que "habrá menos lotes que en 2024, menos materiales incluidos y se eliminan las ayudas que hasta ahora ofrecían distritos como Este, Macarena o Sur". "Estas ayudas llegaban a familias con dificultades económicas aunque no estuvieran en situación de emergencia social, ampliando así la cobertura y la igualdad de oportunidades", ha recordado el concejal socialista.

De Aragón ha exigido que el Ayuntamiento "reconsidere el calendario y refuerce el programa para que sea verdaderamente útil". "El acceso a material escolar básico no es un lujo", ha recalcado, toda vez que ha incidido en que el gobierno municipal "debería ponerlo en el centro de sus prioridades, y no como un trámite que llega tarde y mal".