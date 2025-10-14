El PSOE de Sevilla afea a Sanz la "censura" de la educación afectivo-sexual en escolares "por imposición de Vox"

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha criticado al Gobierno local, presidido por José Luis Sanz (PP), por "censurar" la educación afectivo-sexual en los centros escolares, siendo unos contenidos incluidos en el Plan Local de Salud. "Se trata de una decisión que responde directamente al acuerdo entre el Partido Popular y Vox, que ha impuesto la supresión de esta materia en los centros educativos".

De esta forma, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha advertido, en una nota de prensa, de que "los niños de Sevilla capital no podrán acceder a los cuadernillos de educación afectivo-sexual dentro del Plan Local de Salud que el Ayuntamiento viene ofreciendo a todos los colegios de Primaria desde hace ya décadas".

"Esto ocurre porque el gobierno de José Luis Sanz tiene un acuerdo con Vox, en el cual no se puede dar educación afectivo-sexual en los colegios", ha añadido la edil. En este sentido, Aguilar ha lamentado que el Ayuntamiento "siga la línea" de otros gobiernos autonómicos del PP: "Vamos al puro estilo de Ayuso --presidenta de la Comunidad de Madrid--, de modo que vamos retrocediendo en vez de avanzando".

La concejal ha recordado que esta decisión "causa un grave perjuicio a los niños precisamente en un momento en que la Fiscalía de Menores alerta sobre el aumento de las agresiones sexuales entre menores, que aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía y las redes sociales".

La concejala socialista ha explicado que los cuadernillos retirados por el Ayuntamiento estaban orientados a promover valores de respeto, igualdad y consentimiento, además de enseñar a los menores a "conocer su cuerpo, entender las relaciones afectivas de calidad y aprender conceptos básicos de salud sexual". "Sevilla se ha convertido en rehén de Vox dentro del Ayuntamiento", ha subrayado.

Asimismo, Aguilar ha advertido de que esta decisión "marca un precedente peligroso" de cara a los próximos presupuestos municipales. "Miedo nos da lo que están acordando en estas cuentas", ha concluido.