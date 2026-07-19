El PSOE de Sevilla alerta de que la falta de Policía Local deja al Distrito Este "a merced de carreras ilegales"

Archivo - El concejal socialista Juan Tomás de Aragón en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que la falta de agentes y de planificación policial del Gobierno de José Luis Sanz está dejando a los vecinos del Distrito Este desprotegidos ante la proliferación de carreras ilegales, botellonas y concentraciones de vehículos con música a gran volumen.

Así, según ha señalado la formación en una nota de prensa, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha calificado las carreras ilegales registradas este fin de semana en la avenida del Deporte, en Sevilla Este, como "la gota que colma el vaso de una situación de abandono que los vecinos llevan años soportando".

"Lo ocurrido no es un hecho aislado ni una sorpresa. Es la consecuencia de la falta de presencia policial, de prevención y de respuesta del Gobierno municipal", ha afirmado De Aragón, quien ha acusado al alcalde de mirar hacia otro lado mientras el problema se agrava cada fin de semana.

El edil ha recordado que el PSOE viene alertando desde hace varios años de las carreras de motos que se producen en el bulevar de Torreblanca, así como de las botellonas y las concentraciones de coches con música a gran volumen en calles de Sevilla Este, como Doctora Navarro Rodríguez.

"Los vecinos no pueden dormir, llaman para pedir ayuda y sienten que nadie responde. Mientras tanto, el Gobierno de Sanz se limita a hacer anuncios y a lanzar promesas que nunca se traducen en más seguridad en los barrios", ha señalado.

De Aragón ha contrapuesto esta situación con el compromiso electoral del actual alcalde de incorporar 400 policías locales. Para el concejal socialista, "no basta con aparecer después de los incidentes ni con anunciar operativos puntuales cuando el problema ya ha saltado a los medios".

A su juicio, el Ayuntamiento debe establecer un dispositivo permanente de prevención y vigilancia durante las noches y los fines de semana en los puntos más conflictivos del Distrito Este.

El PSOE reclama un refuerzo inmediato de la Policía Local, controles preventivos de vehículos y motocicletas, una mayor coordinación con la Policía Nacional y un protocolo eficaz de respuesta a las llamadas vecinales.

El edil socialista ha advertido de que su grupo llevará esta situación al Ayuntamiento para exigir explicaciones y medidas concretas al delegado responsable de Seguridad.

"Queremos saber qué dispositivo existe, cuántos agentes se destinan al Distrito Este durante los fines de semana y por qué no se está dando una respuesta eficaz a un problema que se repite desde hace años", ha añadido.