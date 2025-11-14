El PSOE de Sevilla alerta de la "grave situación de inseguridad, suciedad y movilidad" del barrio de La Negrilla

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de la "grave situación" que sufren los vecinos de la barriada de La Negrilla, perteneciente al distrito Cerro-Amate "como consecuencia del abandono al que les tiene sometidos el Partido Popular".

La concejala socialista Natalia Buzón ha denunciado que en los últimos dos años los vecinos "han visto alterado su bienestar por falta de seguridad, limpieza, movilidad y convivencia". Por ello, el Grupo Municipal del PSOE ha presentado en la Comisión de Control y Fiscalización una propuesta que pretende "revertir el abandono de este barrio obrero", de más de 20 años de existencia en el que viven cientos de familias trabajadoras, señala en una nota de prensa.

Buzón ha aludido a varias de las situaciones que están alterando la convivencia en La Negrilla. "Una de ellas es el botellón, que ha vuelto a ocupar el Parque Forja XXI dos años y medio después". Tal como indica la moción presentada por el PSOE, "se están produciendo numerosas situaciones en la que los jóvenes acuden a zonas de reunión como la Plaza La Carlota, el descampado de la calle Montoro o la esquina de las calles Bujalance con Montoro, desarrollando en ocasiones por parte de algunos grupos actividades que van directamente en contra del bienestar del vecindario".

Asimismo, Buzón también ha denunciado las "carreras de motos en la calle Cartaya". A ello se le añade el problema de que "las motos invaden todo el acceso peatonal. "Todo esto rompe la convivencia y el descanso de las familias por la noche", ha precisado la concejala socialista. "Dos años y medio después, La Negrilla ya no necesita más excusas. Lo que necesitan los vecinos es presencia, actuaciones y eficiencia por parte del Gobierno municipal", ha insistido.

La consecuencia de estos comportamientos es "el aumento de los residuos presentes en la vía pública, lo que sumado a una ausencia significativa de efectivos de limpieza arroja una imagen habitual de parques, jardines y calles con unas condiciones de higiene poco tolerables". "No hay baldeos, no hay podas, los contenedores están sucios y los residuos se amontonan", ha lamentado la concejala del PSOE.

Además, Buzón ha alertado de que "al llegar la noche no hay presencia policial suficiente y lo que se responde a los vecinos es que hay carencia de efectivos", una realidad que, según explica, "siempre" repercute en los barrios del distrito Cerro-Amate.

Por otro lado, la propuesta del PSOE también alude a las "deficiencias" de las líneas de Tussam que dan servicio al barrio, como la 52, cuyo recorrido de ida hacia el apeadero de San Bernardo no se corresponde con el de vuelta al barrio y "obliga a los vecinos a dar un gran rodeo por Padre Pío y San José de Palmete". Asimismo, la línea 24 es "claramente insuficiente".