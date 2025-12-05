PSOE de Sevilla apoya a las familias de viviendas protegidas de Palmete y reclama una solución para evitar su desahucio

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, acompañado de las concejalas Carmen Fuentes y Natalia Buzón, en un encuentro con las familias afectadas y con representantes de la plataforma vecinal Barrios Hartos. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha trasladado este viernes su apoyo a las once familias que residen en el edificio de viviendas de protección oficial situado en la calle Verdad 54, en el barrio de Palmete, y que atraviesan, según ha precisado la formación, "una situación de incertidumbre ante un procedimiento judicial que afecta directamente a su estabilidad residencial".

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, acompañado de las concejalas Carmen Fuentes y Natalia Buzón, ha mantenido un encuentro con las familias afectadas y con representantes de la plataforma vecinal Barrios Hartos, que las está asesorando y acompañando, según ha informado el partido municipal en una nota.

Esta reunión ha permitido conocer con detalle un conflicto que "preocupa profundamente al Grupo Socialista", ya que once familias residen en ese edificio con contratos de alquiler de Emvisesa, con rentas en torno a los 300 euros mensuales. Según ha explicado, todas ellas pueden acreditar su situación mediante contratos, recibos de alquiler y facturas de suministros, y ninguna presenta impagos.

Al respecto, el PSOE de Sevilla ha señalado que el origen del conflicto reside en un litigio entre la constructora del inmueble y una entidad financiera que ha desembocado en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Según el relato de los afectados, no se notificó a la Junta de Andalucía la transmisión del inmueble, incumpliendo la Ley Andaluza de Tanteo y Retracto en Desahucios, lo que impidió que la administración ejerciera su derecho preferente de compra. A pesar de haber recurrido a Emvisesa y al Defensor del Pueblo Andaluz, "las familias no disponen aún de una solución definitiva que les garantice el mantenimiento de sus viviendas", ha trasladado la formación socialista.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha considerado "imprescindible" que la Junta de Andalucía revise de inmediato el procedimiento seguido y "active las herramientas jurídicas necesarias para asegurar que estas viviendas continúen cumpliendo la función social para la que fueron concebidas".

Asimismo, el PSOE ha instado a Emvisesa a actuar con la mayor celeridad para proteger a unas familias que han cumplido escrupulosamente con sus obligaciones y que desean permanecer en sus hogares. Los socialistas han subrayado que entre los once hogares afectados hay nueve menores, lo que hace aún más urgente una intervención institucional coordinada: "No se puede permitir que once familias que han cumplido con todas sus obligaciones sufran las consecuencias de un conflicto que no han generado. La vivienda pública debe protegerse y blindarse frente a la incertidumbre".

Por último, el PSOE ha reafirmado así su compromiso con las familias de Palmete, a las que seguirá acompañando en todas las acciones necesarias para "preservar su estabilidad residencial y garantizar el uso social de estas viviendas de protección oficial".