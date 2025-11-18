El PSOE de Sevilla asegura que el "derrumbe" de la A-476 deriva de la "negligencia" del Gobierno andaluz: "Hay abandono"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha asegurado este martes que el "derrumbe" de la carretera nacional A-476 --en referencia al socavón que hace unos días registraba la vía y que obligaba a cortar el tráfico durante el episodio de intensas lluvias -- no es "mala suerte ni es una casualidad", es una "negligencia", según asegura, del Gobierno andaluz "por casi ocho años de abandono a las carreteras de la Sevilla rural".

En una nota emitida por el partido, el dirigente ha asegurado que el alcalde del Castillo de Las Guardas, Gonzalo Domínguez, "lleva años advirtiendo a la Junta de Andalucía del mal estado de esta vía sin ninguna actuación por su parte" y ha criticado la visita de este martes de la consejera de Fomento "buscando únicamente la foto".

Asimismo, ha expresado que el resultado de este "abandono" es "una carretera cortada, con una afectación importante al transporte escolar y de mercancías, además de numerosos vecinos y vecinas aisladas", por lo que ha solicitado "una solución integral y urgente para la A-476".

Así, ha enmarcado que tanto su partido como el alcalde de la localidad, los técnicos municipales y los vecinos habían avisado con anterioridad "de que había tramos con riesgo real de colapso".

"Ahí están los escritos registrados, las reuniones con el delegado territorial, las inspecciones de urgencia, los informes municipales. Todo conocido por la Junta, que no ha hecho absolutamente nada", ha lamentado.

Por último, ha recalcado que el alcalde del Castillo de las Guardas ha advertido de que si no se lleva a cabo una "solución integral" de la A-476, este problema "podría volver a ocurrir". "Porque el problema no es un punto kilométrico, es la falta de mantenimiento, de inversión y de voluntad política", ha concluido.