El PSOE de Sevilla avisa del "caos" en la atención primaria del distrito Cerro Amate y "de toda la ciudad"

La parlamentaria socialista Verónica Pérez, junto a la concejala socialista Natalia Buzón, a las puertas del centro de salud de Cerro Amate. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE de Sevilla Verónica Pérez ha asegurado que el "colapso y el desastre" de la atención primaria es "responsabilidad directa" de Juanma Moreno, "un presidente de la Junta que está pisoteando la sanidad pública. Llegó a la Presidencia del Gobierno andaluz mintiendo a la ciudadanía y sigue haciéndolo siete años después". Para ello, ha esgrimido el "caos" en la atención primaria del distrito Cerro Amate de Sevilla y "de toda la ciudad".

En estos días, el PP está lanzando "una campaña de propaganda falsa" sobre la reducción de las listas de espera, pero esa reducción "tiene trampa: el colapso del acceso a las consultas externas explica la irrisoria disminución de las personas que esperan una cirugía", ha explicado Verónica Pérez en un comunicado.

La diputada socialista ha recordado que "todavía dos millones de andaluces continúan en lista de espera" en la sanidad pública. "La gente ya no puede más y está reaccionando. En este sentido, como ha recordado, las Mareas han presentado más de 57.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la sanidad pública.

Verónica Pérez ha realizado estas declaraciones acompañada por la concejala socialista Natalia Buzón a las puertas del centro de salud de Cerro Amate, un "ejemplo del caos en la atención primaria, donde los vecinos hacen cola desde muy temprano para intentar lograr una cita con el médico".

"Moreno prometió en campaña construir nueve centros de salud en Sevilla capital y no ha hecho ni uno", ha criticado. A su juicio, "en los próximos meses los andaluces tienen que tomar una gran decisión: o apostar por una sanidad pública de calidad o por Moreno: no hay más", ha remarcado Verónica Pérez.

Por su parte, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Natalia Buzón ha lamentado que Moreno "no haya cumplido con su promesa de construir dos nuevos centros de salud en el distrito Cerro Amate, que sufre un déficit muy grande en la atención primaria". "La situación es de colapso absoluto; hay problemas muy graves de infraestructuras, déficit de pediatras y recortes en las urgencias. Los pacientes van de un centro de salud a otro sin orden ni concierto, totalmente desesperados", ha advertido la concejala socialista.