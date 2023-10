El PSOE de Sevilla avisa que la situación del pleno ha reflejado "la soledad" del PP y su "incapacidad de diálogo"

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pleno extraordinario y urgente celebrado este miércoles por el Ayuntamiento hispalense no haya abordado finalmente las modificaciones presupuestarias por valor de 14 millones de euros planteadas por el Gobierno local del popular José Luis Sanz, al no prosperar su trámite de urgencia dada la abstención de todos los grupos de oposición, el Grupo socialista ha manifestado que la situación ha puesto de relieve "la soledad" del Ejecutivo del PP y su "incapacidad de diálogo" con el resto de grupos.

En un marco en el que el Gobierno local del PP defendía que se trataba de asuntos que necesitaban "agilidad" y el PSOE, Vox y Podemos-IU no han apoyado el trámite de urgencia, lo que ha impedido el debate de los asuntos, avisando de que habían recibido los expedientes, de casi 200 páginas, con menos de 24 horas de antelación y por tanto no habían podido estudiar los asuntos; la concejal del PSOE Sonia Gaya, ante las acusaciones de "boicot" por parte del PP, ha asegurado que ninguno de los asuntos abarcados por las modificaciones presupuestarias "corre riesgo" de no ser ejecutado.

"Bastaba con que convocaran un pleno extraordinario como el que le propusimos. Tendríamos al menos tres días para estudiar los expedientes y para que nos despejen las dudas. Así podríamos afrontar el debate con conocimiento de causa y no con imposiciones absolutistas", ha dicho Gaya, considerando que Sanz intenta gobernar como si gozase de mayoría absoluta.

En el pleno de este miércoles, a su entender, "ha quedado más que palpable no sólo la soledad" del Gobierno local del PP, "sino además su incapacidad para hablar con los grupos de la oposición", ha alertado Gaya, quien ha lamentado "las formas absolutistas de quien, estando gobernando en minoría, pretende aplicar el rodillo al conjunto de la oposición".

Sonia Gaya ha criticado, asimismo, "el doble rasero con el que el PP interpreta el reglamento" municipal, señalando que en el último pleno ordinario, el PP propició que tampoco superase el trámite de urgencia una moción que promovía el Grupo de Podemos e IU en demanda de respaldo municipal contra los despidos de un centenar de trabajadores sevillanos de la empresa de teleservicios Teleperformance.

Por último, la concejala socialista ha insistido al PP su disposición a colaborar en todas las cuestiones que sean por el interés general de Sevilla y de sus vecinos. "A pesar de sus desplantes e intentos permanentes de ninguneo, siempre tendrá nuestra mano tendida. A lo largo de estos ocho últimos hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad de diálogo y consenso, incluso con el PP", ha concluido.