PSOE de Sevilla califica de "oportunidad perdida" que una empresa privada construya en la parcela R1 de Fibes

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado este lunes la decisión del gobierno municipal de externalizar la construcción y gestión de casi 691 viviendas de alquiler en suelo público en la parcela R1 de Fibes. La firma de la adjudicación de esta licitación entre Emvisesa y la empresa privada adjudicataria del contrato tendrá lugar este martes 16 de diciembre.

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, ha señalado que "estamos ante una gran oportunidad perdida para el Ayuntamiento de Sevilla y para Emvisesa, que han optado por ceder la promoción de viviendas protegidas a un promotor privado, perdiendo la capacidad de ajustar los precios del alquiler a la realidad socioeconómica de la ciudad".

En este sentido, Muñoz ha subrayado que el resultado de esta decisión es que las viviendas, pese a denominarse protegidas, "alcanzan alquileres que rondan los 850 euros mensuales en pisos con dos dormitorios, unas cifras que están fuera del alcance de la gran mayoría de los sevillanos, especialmente jóvenes, familias trabajadoras y personas con ingresos medios o bajos".

"Mientras la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, está impulsando vivienda pública en alquiler a precios en torno a los 350 euros, el PP en el Ayuntamiento de Sevilla externaliza la construcción de vivienda protegida y avala alquileres que rozan los 850 euros. Son dos modelos opuestos y dos formas muy distintas de entender para quién gobierna cada uno", ha afirmado Antonio Muñoz.

En esta línea, ha indicado que estas viviendas se levantan sobre suelo público y que Emvisesa ostenta la concesión demanial, por lo que "si la empresa municipal hubiera sido la promotora, el margen para bajar los precios habría sido mucho mayor". Sin embargo, al optar por un promotor privado, "la reducción sobre el precio máximo de alquiler se queda en un ridículo 3%, con el resultado de alquileres imposibles para la mayoría de la población".

Desde el Grupo Socialista se ha insistido en que esta promoción cuenta con un 50% de financiación pública, procedente tanto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Con tanto nivel de apoyo público por parte del Gobierno de España, lo lógico y lo responsable habría sido que Emvisesa promoviera directamente estas viviendas, que para eso existe, en lugar de entregar la gestión y los beneficios a un promotor privado", ha recalcado.

Por último, el portavoz socialista ha enmarcado esta decisión en "el afán privatizador del alcalde Sanz, que vuelve a dar la espalda a lo público", en palabras de Muñoz.