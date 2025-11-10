El PSOE de Sevilla celebra "los datos récord de empleo" en la provincia: "Somos el partido de los trabajadores"

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por Sevilla Eva Patricia Bueno ha asegurado este lunes que los "datos récord de empleo" en la provincia "demuestran que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez funcionan" y que esta formación política "sigue demostrando que es el partido de las y los trabajadores".

"Sevilla ha batido su propio récord y supera por primera vez en la historia los 840.000 afiliados a la Seguridad Social. Esto quiere decir que hay más de 842.000 trabajadores y trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social y, por lo tanto, incluidos dentro del sistema de protección", ha detallado la senadora socialista en un comunicado.

Eva Patricia Bueno ha destacado, además, que el paro "ha bajado durante el mes de octubre en torno a un 7% respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior. Esto supone casi 11.000 personas desempleadas menos y solo en la capital el descenso ha sido de más de 3.700 personas".

La senadora sevillana ha explicado que estos datos "nos demuestran que el mercado laboral de la provincia no solo sigue mostrando signos de estabilidad, sino que afronta una mejora que se sostiene ya desde hace muchos meses".

A su juicio, estas cifras no son "casualidad", sino una "consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez", entre las que señala la reforma laboral, la subida en siete años del 61% del salario mínimo o la subida y revalorización de las pensiones por ley.

Frente a esto, "el Gobierno andaluz de Moreno ha rechazado la quita de deuda, que supone renunciar a casi 19.000 millones de euros que pueden dedicarse también a empleo, está privatizando la Formación Profesional, que debilita la red pública de formación y limita la inserción laboral de calidad, y baja los impuestos a las rentas más altas", ha criticado la senadora socialista.