El PSOE de Sevilla celebra el soterramiento del Metro por Bellavista: "Es un éxito de la presión vecinal"

Archivo - Imágenes de las obras del Metro de Sevilla. En archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha celebrado este viernes el anuncio pronunciado por el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, quien ha informado de que la Línea 3 Sur del Metro de Sevilla irá soterrada por Bellavista y Bermejales, indicando que es un "éxito de la presión vecinal".

Así, ha subrayado la necesidad de disponer de toda la documentación técnica y oficial del proyecto. "Lo primero y fundamental es felicitar a las entidades y a los vecinos y vecinas que han hecho posible, con su empuje y movilización, que la Junta se haya replanteado el trazado", ha afirmado la concejala socialista Carmen Fuentes.

En este sentido, han puesto el foco en la "falta de concreción" que existe en torno a la respuesta técnica dada a las reclamaciones del barrio. En cualquier caso, Fuentes ha subrayado la "imprescindible labor" que han desarrollado las asociaciones y entidades de Bellavista y Los Bermejales.

"Desde el PSOE seguiremos trabajando de la mano de las asociaciones vecinales para fiscalizar el proyecto definitivo y garantizar que la Línea 3 multiplique las posibilidades de Bellavista y Los Bermejales y no los divida. Exigimos también que se aceleren los plazos de una infraestructura que supone una mejora sustancial de la calidad de vida para Sevilla", ha concluido Carmen Fuentes.