El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Antonio Muñoz, junto a las concejalas socialistas Carmen Fuentes y Sonia Gaya, en Bellavista. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Antonio Muñoz, junto a las concejalas socialistas Carmen Fuentes y Sonia Gaya, ha mantenido un encuentro con vecinos y representantes de colectivos vecinales de Bellavista, con quienes ha recorrido "numerosos puntos del barrio" para "conocer de primera mano sus principales demandas y comprobar el estado en el que se encuentran distintos espacios públicos" y propone una "intervención integral" en el bulevar.

Durante la visita, los representantes vecinales han trasladado de forma directa "su preocupación" por la "situación de abandono y falta de mantenimiento que, a su juicio, padece el barrio", según ha concretado la formación en una nota, una realidad que han podido comprobar los representantes socialistas sobre el terreno, en distintos espacios que presentan "deficiencias de conservación, deterioro y falta de atención municipal".

En este sentido, Muñoz ha planteado un proyecto de futuro de interés para el barrio, como es acometer desde el Gobierno local la intervención integral en la Avenida de Bellavista, el bulevar que constituye "la auténtica espina dorsal del barrio".

Muñoz ha explicado esta propuesta a los vecinos, indicando que formará parte de los "proyectos prioritarios" que asumirá desde la alcaldía de la ciudad. De esta forma, en esta intervención integral del bulevar se incluirá la construcción de la rotonda que permanece pendiente en el tramo posterior a la rotonda del Hospital de Valme.

Asimismo, ha defendido que esta renovación "no puede seguir aplazándose a la espera de la futura llegada del Metro a Bellavista". Aunque la avenida "está llamada a desempeñar un papel importante en el desarrollo de esta infraestructura", el barrio "necesita mejoras ahora y no puede esperar los años que quedarían para el Metro sin disponer de un bulevar cuidado, accesible y acorde con las necesidades de sus vecinos".

De igual forma, los representantes vecinales reclaman que se actúe sobre este eje principal siguiendo criterios de embellecimiento y homogeneización similares a los aplicados en otros puntos de Sevilla.

Entre sus propuestas figuran la mejora de acerados o reorganización de espacios, así como el estudio de soluciones para evitar las escorrentías de agua y tierra que se producen cuando llueve.

También plantean la posibilidad de enlosar determinados tramos actualmente terrizos, con el objetivo de "ampliar los espacios peatonales y resolver los distintos desniveles existentes".

En suma, desde el Grupo Municipal Socialista se atenderán estas reivindicaciones para exigirlas al Gobierno municipal de José Luis Sanz, y se seguirá reclamando "una mayor atención a Bellavista y al conjunto de los barrios de Sevilla".