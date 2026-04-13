El PSOE de Sevilla critica el cierre "más de seis años" de las Urgencias de un centro de salud de Carmona

La candidata del PSOE Verónica Pérez, con dirigentes socialistas en una visita a Carmona para abordar la situación sanitaria. - PSOE DE SEVILLA
CARMONA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)
La candidata del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Verónica Pérez, ha criticado este lunes desde Carmona la "situación límite" que atraviesan los servicios públicos en la región como consecuencia de la "nefasta gestión" del Gobierno autonómico que preside Juanma Moreno.
En concreto, la candidata socialista ha puesto como ejemplo el consultorio de la barriada de Guadajoz, cuyo servicio de Urgencias "lleva más de seis años cerrado" y "donde recientemente se ha derrumbado un techo", señala la formación socialista en una nota de prensa. "Esta situación deja sin atención 24 horas a una población de alrededor de 1.200 habitantes", ha alertado Verónica Pérez.
La candidata socialista ha calificado este caso como "un símbolo del deterioro de la sanidad pública en Andalucía", un sistema que "se está cayendo a pedazos por la falta de interés y de voluntad política" del Ejecutivo del Partido Popular.
MARCHAS DE LAS MAREAS
Asimismo, Verónica Pérez ha destacado la "presencia masiva" este domingo en las capitales andaluzas de ciudadanos "que salieron a las calles para defender un derecho que está siendo pisoteado". "La oportunidad de cambiar las cosas la tenemos el 17 de mayo, propiciando un cambio de gobierno de la mano de María Jesús Montero para "garantizar una sanidad pública de calidad como merecen los andaluces y andaluzas".
Verónica Pérez también ha advertido de que, en la actualidad, "es una misión imposible coger el autobús en Carmona", una situación que, según ha señalado, se repite en numerosos municipios de la provincia de Sevilla. "Los vecinos de todas las localidades llegan tarde a sus trabajos, a sus estudios o a sus citas médicas debido a un servicio deficiente, con retrasos constantes y frecuencias absolutamente insuficientes", ha criticado.
La candidata del PSOE por Sevilla a los comicios del 17M ha incidido en que esta problemática responde a un modelo de gestión que mantiene a los pueblos "incomunicados", dificultando la conexión con Sevilla capital, donde muchos vecinos desarrollan su actividad laboral o académica.
A su juicio, esta situación es consecuencia directa del "abandono" de la provincia por parte del Gobierno andaluz, lo que está generando "desigualdades territoriales y limitando las oportunidades de los vecinos de Carmona y del conjunto de municipios sevillanos".