El PSOE de Sevilla critica el "estado de abandono" de la rotonda dedicada a Rafal Gordillo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, a través del concejal Fran Páez, ha criticado el "lamentable estado de conservación de la rotonda dedicada a Rafael Gordillo", una figura "emblemática" no sólo para los aficionados del Real Betis Balompié, "sino también para la ciudad de Sevilla y para el conjunto del país".

"Nunca podríamos haber imaginado, los béticos en particular y los sevillanos en general, que una rotonda dedicada a Rafael Gordillo estuviera tan abandonada, tan llena de mugre, de suciedad y de jaramagos como se encuentra actualmente", ha afirmado Páez en una nota de prensa.

El edil socialista ha subrayado que esta situación supone "una falta de respeto a la trayectoria y al legado de una persona que es una institución en el mundo del deporte y en nuestra ciudad" y ha recalcado que "el mal estado de la rotonda es una prueba más del abandono generalizado que Sanz tiene sometida a Sevilla".

Según Páez, este caso se suma a "las muchísimas muestras de dejadez que pueden encontrarse repartidas por todos los barrios y distritos", evidenciando un patrón de falta de mantenimiento y cuidado del espacio público.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha exigido una "actuación inmediata para la limpieza, adecentamiento y puesta en valor de este enclave", no solo por el valor simbólico que tiene para la afición bética, "sino como signo de respeto hacia una figura que ha llevado el nombre de Sevilla con orgullo por todo el mundo".