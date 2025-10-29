El PSOE de Sevilla critica la gestión del Ayuntamiento ante las lluvias: "Han reaccionado tarde y mal"

Sevila durante las lluvias de este miércoles 29 de octubre de 2025 - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este miércoles la gestión por parte del alcalde, José Luis Sanz, ante las lluvias de las últimas horas en la ciudad. Ha indicado que el aviso naranja "ha provocado graves inundaciones, caos circulatorio y barrios completamente anegados".

En una nota de prensa remitida por el partido, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha calificado de "inaceptable" el papel del Consistorio. "Ha reaccionado tarde y mal, sin medidas preventivas ni coordinación entre los servicios municipales", ha subrayado.

En esta línea, el PSOE ha indicado que la "falta de limpieza" y las obras en muchas de la ciudad "han agravado el problema" ya que se ha bloqueado la entrada de agua por los usillos "impidiendo el correcto drenaje del agua".

Asimismo, han pedido explicaciones sobre el funcionamiento de los tanques de tormenta. "Los sevillanos merecen saber la verdad. No puede ser que cada vez que llueva, la ciudad se paralice", ha remarcado la portavoz adjunta.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.