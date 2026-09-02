El PSOE de Sevilla critica la planificación municipal del tráfico generado por concentrar "todas las obras a la vez"

Archivo - Imagen de archivo de obras en la Plaza del Duque de Sevilla. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado el colapso de movilidad provocado en el centro de la ciudad tras la vuelta de las vacaciones y han afirmado que ha sido motivado por la decisión del Gobierno municipal de José Luis Sanz de concentrar múltiples obras a la vez en un espacio muy reducido.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, además de la finalización de los trabajos relativos al tranvibús y la intervención de Emasesa en el Duque, se están desarrollando obras en la Plaza de la Concordia y la Gavidia, las de Santa Vicenta María y la calle Trajano, así como la intervención en una fachada que mantiene cortada la calle Las Cortes. El resultado ha sido "un embudo insostenible" que afecta tanto a los vehículos como a los peatones.

En este sentido, el concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha advertido de "la gravedad" de la situación tras comprobar sobre el terreno el impacto de la "falta de previsión municipal" a pocos días de inaugurarse el tranvibús hasta la Plaza del Duque. "Es un caos transitar no solo para los vehículos, sino también para los peatones porque hay muchas obras a la vez en un círculo muy cerrado", ha añadido.

El resultado de la falta de planificación provoca diversas molestias a los vecinos y vecinas del centro, así como a sus visitantes. Entre ellas, está la dificultad para acceder al parking de la Plaza de la Concordia o la imposibilidad de salir a Alfonso XII desde Virgen de los Buenos Libros por el corte de Santa Vicenta María.

Para Cabrera, esta situación ha evidenciado el modo de proceder del actual alcalde y su "mala planificación", una constante que "se ha repetido durante los últimos tres años" en el resto de intervenciones de la ciudad, a lo que ha incidido en la necesidad de ejecutar obras para mejorar las infraestructuras y los servicios de la ciudad.

No obstante, ha exigido "rigor técnico y empatía con la ciudadanía" a la hora de ejecutarlas y que las obras se realicen con sus correspondientes estudios, con una previsión de las molestias y afecciones que tienen en el tráfico y, sobre todo, una "correcta adecuación en el tiempo para que no se den todas a la vez", ha concluido Juan Carlos Cabrera, quien ha instado al equipo de gobierno de Sanz a ofrecer soluciones inmediatas y alternativas viables al tráfico en la zona centro.