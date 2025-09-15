El PSOE de Sevilla critica la presencia de caracolas en colegios de la provincia "pese a la promesa de eliminarlas"

El número dos del PSOE de Sevilla, junto al alcalde de La Algaba, en una atención a medios a las puertas del IES Matilde Casanova. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha criticado este lunes que el "plan premeditado" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para deteriorar al máximo la educación pública está provocando una segregación del alumnado, enviando a aquéllos que tienen recursos económicos a la privada". Además, ha avisado de la presencia de caracolas para el alumnado en la provincia "pese a su promesa de eliminarlas".

En una atención a medios en el IES Matilde Casanova de La Algaba junto al alcalde, Diego Manuel Agüera, el número dos del PSOE de Sevilla ha asegurado que la "hoja de ruta diseñada por Moreno se basa en desmantelar la educación pública en todos los niveles", desde Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y la universidad, "para que las familias con capacidad económica elijan la educación privada y sus amigos hagan negocio", señala la formación en una nota de prensa.

"Ese 'Juanma lo haría', que prometió eliminar las caracolas, desarrollar la Ley de Bioclimatización de centros o reforzar las necesidades educativas especiales, se ha traducido en caracolas por toda la provincia, ratios desorbitadas, un déficit muy grave de profesionales para atender las necesidades especiales y casi un millar de unidades públicas eliminadas en Sevilla", ha alertado Recio.

Además, ha recordado que el curso escolar ha empezado con el "despido de más de 3.000 docentes interinos, que Moreno ha puesto en la calle, muchos con décadas de experiencia en las aulas". A su juicio, "sólo hay una manera de resolver el serio problema con la educación pública y es apostar por un proyecto político, liderado por María Jesús Montero, que crea firmemente en la escuela pública y en la igualdad de oportunidades".

Por su parte, el alcalde de La Algaba ha vuelto a denunciar el "estado lamentable" del instituto Matilde Casanova, "que lleva muchísimos años enclavado entre un colegio de Primaria y uno de Infantil, con unas instalaciones obsoletas, problemas de luz, de espacio, de accesibilidad y con caracolas".

"Necesitamos un nuevo edificio que garantice la calidad educativa de los jóvenes y que sirva para ampliar el catálogo de oferta educativa en nuestro pueblo, pero llevamos seis años sin avances por parte del Gobierno andaluz", ha advertido Agüera. El regidor socialista ha explicado que el Ayuntamiento cedió a la Junta en 2018 10.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo instituto, pero "seguimos sin noticias del Gobierno de Moreno ".