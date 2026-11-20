La candidata socialista al Congreso de los Diputados, Carmen Castilla, en Sevilla. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Congreso de los Diputados, Carmen Castilla, ha reivindicado este viernes la educación pública en todos sus niveles como "un instrumento, una herramienta fundamental para evitar la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen", contraponiendo el modelo de inversión del PSOE frente a lo que ha definido como la apuesta del Partido Popular por "privatizar los sistemas".

En una intervención realizada junto a la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Castilla ha subrayado que, pese a que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado el sistema público con datos "incontestables": un incremento del 105% en la inversión enviada a las comunidades autónomas respecto a la etapa de Mariano Rajoy y un aumento superior al 70% en las becas para que los hijos de las familias trabajadoras accedan a la educación secundaria y universitaria con independencia de su renta.

Durante su comparecencia, la candidata ha desgranado varias de las medidas incluidas en el programa socialista para garantizar la igualdad de oportunidades y la conciliación. Por un lado ha defendido la universalización de las plazas educativas de 0 a 3 años, reprochando a la Junta de Andalucía haber rechazado 112 millones de euros que habrían permitido crear 12.000 plazas; una decisión que, según ha indicado, "perjudica especialmente a las mujeres y dificulta la conciliación laboral y familiar al obligarlas en muchos casos a abandonar su empleo para asumir los cuidados".

Asimismo, Castilla ha manifestado que en Andalucía están descendiendo las plazas públicas de FP mientras crecen las privadas, especialmente en ramas con alta demanda como la sanidad o la informática. Frente a ello, ha comprometido un aumento de la oferta pública de FP y la incorporación de nuevas titulaciones vinculadas a nichos de empleo emergentes como la ciberseguridad, la IA y el cambio climático.

De igual modo, para las etapas de Primaria y Secundaria, ha anunciado medidas como la reducción de ratios, la incorporación de un orientador por cada 250 alumnos, la aprobación de un estatuto del docente que reduzca la carga burocrática y facilite la formación continua del profesorado, así como comedores escolares gratuitos para las familias en situación o riesgo de exclusión social.

En el ámbito universitario, la candidata socialista ha puesto en valor la financiación impulsada por el Gobierno central para crear 108 nuevas plazas de Medicina que aseguren "el relevo profesional en la sanidad", al tiempo que ha alertado sobre lo que considera una "infrafinanciación de las universidades públicas andaluzas mientras aumenta el número de universidades privadas en la comunidad".

Asimismo, Castilla ha insistido en que la falta de recursos económicos nunca debe obligar a las familias sin medios a ver truncadas las aspiraciones de sus hijos frente a quienes pueden costearse centros privados.

En el tramo final de su intervención, Castilla ha valorado el debate electoral celebrado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, en el debate "imperó la falta de educación por parte de Feijóo", marcado por "la mentira, la agresividad y las interrupciones que obligaron a redoblar el trabajo de los verificadores", frente a la actitud de un Pedro Sánchez "institucional" que evaluó la gestión de estos años y planteó medidas sobre educación, sanidad y vivienda.