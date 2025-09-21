El PSOE de Sevilla denuncia el "rechazo de la derecha" a un plan para reforzar los Servicios Sociales del Ayuntamiento

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta semana en el Pleno una moción destinada a "fortalecer" los Servicios Sociales públicos y "garantizar" un modelo de atención "centrado en la persona, con más recursos humanos, estabilidad laboral y medidas de seguridad para los profesionales" y ha lamentado que la propuesta ha sido "rechazada" con "los votos en contra de la derecha del PP y Vox".

En una nota, la formación ha señalado que la iniciativa, "elaborada a partir de las aportaciones de los propios trabajadores y sindicatos del sector", recogía un "amplio" conjunto de medidas "con el objetivo de transformar el actual sistema, que adolece de sobrecarga burocrática, precariedad en las plantillas y falta de recursos en los centros comunitarios".

La propuesta socialista contemplaba incrementar la plantilla de los Servicios Sociales Comunitarios a través de una Relación de Puestos de Trabajo que "garantice ratios adecuadas de atención", así como implantar un modelo "centrado en la persona" que "supere el asistencialismo y la mera gestión de recursos". También incluía la "necesidad" de dotar de estabilidad laboral a los profesionales, aplicar lo establecido en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía y "corregir la excesiva temporalidad mediante programas de contratación de tres años de duración que puedan convertirse en plazas ofertadas por oposición".

El PSOE defiende, además, "reforzar" el personal administrativo "para liberar a los técnicos de la carga burocrática", agilizar los procesos de ayudas "para hacerlos menos tediosos", publicar y aplicar "de inmediato" el Protocolo de Agresiones, destinar "más recursos" de seguridad en los centros "con mayor conflictividad" con la presencia de policías en segunda actividad y botones antipánico, y aplicar "con rigor" la normativa de salud laboral "para frenar el desgaste físico y mental derivado del exceso de trabajo".

Al respecto, la concejal socialista Encarnación Aguilar ha lamentado que "pese a tratarse de una moción absolutamente blanca de refuerzo y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales la propuesta fue rechazada por PP y Vox en el Pleno".

"Estoy estupefacta porque hayan votado que no a una moción de fortalecimiento de los servicios sociales que vienen de los trabajadores y de los propios sindicatos. Está claro que los servicios sociales no son una prioridad para este Gobierno. Que no sean una prioridad para Vox lo entendemos perfectamente. Ya les dije cuando estuvimos debatiendo que no tienen ni idea de lo que son los Servicios Sociales ni cómo funcionan", ha comentado.

La edil ha insistido en que las políticas sociales "no pueden usarse como arma de confrontación partidista" y ha destacado que los Servicios Sociales "necesitan ser fortalecidos, necesitan seguridad, necesitan que se corrija la Relación de Puestos de Trabajo y que los profesionales puedan desarrollar su labor en un modelo centrado en la persona". "Con las políticas sociales no se juega. Nosotros seguiremos trabajando para mejorar los servicios sociales y, por supuesto, los mejoraremos cuando lleguemos al 27", ha concluido Aguilar.