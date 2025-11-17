El PSOE de Sevilla destaca la apuesta del Gobierno por una "educación pública fuerte" que a Moreno "no le preocupa" nada

La diputada del PSOE Trinidad Argota, en una concentración ante el colegio público 'Juan XXIII' de Sevilla. - PSOE

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en el Congreso Trinidad Argota ha señalado este lunes la "profunda diferencia entre el modelo educativo que impulsa el Gobierno de España y el que está aplicando el Ejecutivo andaluz" de Juanma Moreno, de forma que mientras que el PSOE "defiende una educación pública fuerte, de calidad, inclusiva y moderna", al presidente de la Junta y del PP-A "no le preocupan en absoluto los servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo".

Así lo ha manifestado la diputada socialista en una atención a medios de comunicación este lunes a las puertas del colegio público 'Juan XXIII' de Sevilla, donde ha comparecido acompañada por los concejales socialistas del Ayuntamiento de la capital hispalense Pedro Jaime Muñoz y Natalia Buzón, según ha informado el PSOE en una nota.

En su intervención, Argota ha criticado que a Moreno "no le preocupan en absoluto los servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo", llegando a "rechazar avances fundamentales como la reducción de ratios por aula o el refuerzo del profesorado".

La representante del PSOE ha subrayado que el Grupo Socialista presentó una proposición de ley en el Parlamento andaluz para "reducir las ratios, incrementar en 13.000 el número de docentes, blindar las aulas inclusivas, proteger la escuela pública en el medio rural y aliviar la carga burocrática del profesorado", si bien "esta iniciativa fue rechazada por el PP haciendo uso de su mayoría absoluta", ha lamentado.

"A pesar de que la Junta está recibiendo unas transferencias históricas, no sabemos en qué gasta el dinero", porque "una vez más vuelve a dar la espalda a toda la comunidad educativa", ha agregado Trinidad Argota, para quien "la derecha andaluza se ha propuesto adelgazar todo el sistema público para que también la educación se convierta en un negocio".

Durante su comparecencia, Argota ha reivindicado que, en cambio, el Gobierno de España "ha presentado un anteproyecto de Ley educativa" que recoge "bajar la ratio, recursos específicos para centros en situación de especial vulnerabilidad social y mejora de las condiciones laborales de los profesionales".

Con ello, la representante socialista ha destacado que "más de 200.000 estudiantes se verán beneficiados en la provincia de Sevilla, consiguiendo una atención más individualizada hacia el alumnado".