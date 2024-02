El PSOE de Sevilla entrega los Premios 'Nuestro Acento' a 25 militantes que han contribuido a la conquista autonómica

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha entregado este martes, en la antesala del Día de Andalucía, los Premios 'Nuestro Acento' a 25 militantes y simpatizantes socialistas de la capital que "han contribuido con su activismo a la conquista de la autonomía andaluza".

El acto, celebrado en la sede de UGT de Sevilla, ha contado con las intervenciones del secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y del secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés, según informa el PSOE en una nota de prensa.

En la tercera edición de estos galardones, en la que han sido reconocidos socialistas sevillanos como Amparo Rubiales, Bernardo Bueno, Carmen Hermosín, Miguel Ángel Pino o Alfonso Mir, entre otros, "el PSOE de Sevilla quiere poner el acento en la lucha de todos ellos y ellas por un autogobierno que buscaba la igualdad de oportunidades".

"La derecha no estuvo aquel 28F, por mucho que ahora se intente apropiar del Día de Andalucía. No permitamos que la derecha nos quite la bandera y que cuente su postverdad. Este 28F tenemos que denunciar que hay más de 200.000 sevillanos y sevillanas esperando una cita con el especialista o una operación", ha advertido el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández. "Aquel 28F, los andaluces decidimos que hubiera igualdad de oportunidades en nuestra tierra y servicios públicos de calidad, algo que con Juanma Moreno no está ocurriendo", ha lamentado el dirigente provincial socialista.

Fernández ha asegurado que el partido está "muy orgulloso de los premiados en este día" y les ha instado a que "sigan llevando por las venas el rojo socialista, el compromiso con las siglas". "Hoy reconocemos a mucha gente de la capital que se ha dejado la vida por sus valores; queremos premiar su fidelidad a un partido que tiene 145 años de historia, que ha construido la democracia y que es garantía de igualdad entre todos los españoles", ha manifestado el secretario general de los socialistas sevillanos.

Fernández ha asegurado que el PSOE de Sevilla "es el corazón que bombea al PSOE de Andalucía y al partido en toda España". "Los socialistas sevillanos tenemos que apoyar a un Gobierno de Pedro Sánchez que consiguió frenar a la extrema derecha el 23 de julio, que ha desplegado una agenda social sin precedentes y ha logrado la convivencia territorial", ha afirmado. El dirigente provincial socialista ha remarcado que estamos "esta tarde en Sevilla capital porque hoy es el primer día para recuperar la Alcaldía de Sevilla de la mano de Antonio Muñoz. Sevilla nos necesita más que nunca", ha concluido Fernández.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado que "los socialistas somos socialistas siempre, en cada momento de nuestra vida. Por eso siempre hay que reconocer a personas que se dejan la piel por nuestras siglas y por nuestra ciudad, socialistas que han tenido un papel fundamental en la democracia y en la construcción del autogobierno".

"El PSOE es un partido de gobierno y desde el PSOE de Andalucía trabajamos diariamente para que los ciudadanos conozcan nuestra alternativa. Estoy convencido de que el Gobierno de Andalucía va a ser socialista en 2026 porque vamos a recuperar para la gente los servicios públicos que Juanma Moreno ha deteriorado. Y también sé que en Sevilla capital los ciudadanos volverán a reconocer el trabajo del PSOE y recuperaremos la Alcaldía", ha señalado el dirigente regional socialista.

Espadas ha reconocido que son "tiempos complejos, donde el ruido y la crispación alejan a la gente de la política", pero ha instado a los socialistas a "seguir trabajando con el objetivo de la victoria en 2026". "Tenemos que continuar hablando de lo que en realidad importa a los andaluces, como la sanidad pública, una sanidad que ya no es la joya de la corona que era con gobiernos socialistas", ha afirmado el secretario general del PSOE de Andalucía.

Espadas ha alertado de que "Juanma Moreno está ejecutando el modelo de Ayuso en Andalucía, beneficiando al sector privado con los conciertos sanitarios". El líder de los socialistas andaluces ha advertido asimismo de las "consecuencias directas en la igualdad de oportunidades que está provocando la apuesta de Juanma Moreno por la educación privada, como en la etapa universitaria".

"Está en juego el futuro de nuestros jóvenes y el futuro de Andalucía", ha avisado Espadas. "Andalucía no es lo que Juanma Moreno cuenta, por eso el PSOE de Andalucía, gracias a su militancia, va a responder a las necesidades de la gente y va a estar a la altura de nuestra tierra", ha concluido Espadas.