Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos, a 5 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, que Parque Alcosa recupere su cabalgata de Reyes Magos el próximo 6 de enero. El concejal Juan Tomás de Aragón ha criticado que el pliego para 2027 prevé tres desfiles en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en Torreblanca, Entrepuentes y bajo la denominación 'Sevilla Este-Alcosa'.

Según ha informado el partido en una nota, el documento contempla 13 carrozas para este último cortejo y deja pendiente el itinerario exacto que, a juicio de los socialistas, no puede ser el mismo que tenía la de Alcosa.

"Con el gobierno socialista llegamos a tener cuatro cabalgatas en este distrito, una por cada barrio, gracias al trabajo con las entidades. Ahora el PP las reduce a tres y elimina la de Parque Alcosa. Poner el nombre de Alcosa en el pliego es muy fácil. Lo que tiene que hacer el alcalde es sentarse con las entidades y recuperar la cabalgata del barrio", ha señalado De Aragón.

El PSOE ha pedido al gobierno local que aclare con qué entidades de Parque Alcosa se ha reunido, qué apoyo les ha ofrecido y qué alternativas ha explorado para que el barrio mantenga su propio cortejo.

El concejal socialista ha reclamado al Distrito que convoque a las asociaciones vecinales y ponga los medios necesarios para recuperar el desfile. "Los niños y las niñas de Parque Alcosa no son de segunda. Le exigimos a Sanz que escuche al barrio y le devuelva su cabalgata y la ilusión del 6 de enero", ha concluido De Aragón.