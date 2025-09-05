PSOE Sevilla exige "explicaciones" por "alto contagio" del virus en aves muertas y Consistorio pide no politizar el caso

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha exigido en una nota al Gobierno local "explicaciones" sobre la "situación real" en la ciudad tras la publicación de datos oficiales por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que confirman que el foco de gripe aviar detectado en las aves muertas en los parques de Sevilla corresponde al H5N1, un subtipo "considerado el de mayor poder de contagio", según ha subrayado el grupo municipal.

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha confirmado en declaraciones a los medios que según información oficial el caso del virus detectado en el Parque del Tamarguillo "tiene una toxicidad bastante alta", pero ha referido que se trata de un caso a nivel nacional, dentro del cual se ha detectado "un foco de aves silvestres" en Sevilla. A su vez, ha pedido al PSOE que "no haga política con un tema delicado, que no afecta a las personas, pero que sí afecta a los animales".

Además, Muñoz ha pedido el cierre del Parque de María Luisa argumentando que es "lo coherente" tras la detección de seis aves muertas en la zona, al igual que, según ha argumentado, se decretó el cierre de los jardines del Alcázar tras la aparición de animales fallecidos.

En este sentido, Rincón ha subrayado que "hace cinco días, el señor Juan Tomás Aragón --concejal socialista en el Ayuntamiento-- pedía que abriese el parque, pero ahora me está diciendo que lo cierre" y ha explicado que el Consistorio llevará a acabo el protocolo que la Junta de Andalucía "marque e indique" y que "dejará trabajar" a las autoridades competentes, al tiempo que se ha mostrado abierta a informar al grupo socialista "de lo que quiera saber" sobre la problemática.

Por su parte, el portavoz socialista ha reiterado que la ciudadanía "debe estar informada sobre qué marcan los protocolos y cómo deben actuar en lugares públicos donde se convive con aves" y ha instado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a convocar a los portavoces y a "dar explicaciones" de forma "urgente".

Por último, ha reiterado su petición de que se cierren todos los parques con avifauna de manera preventiva, se instale cartelería informando a la ciudadanía y se realice un seguimiento de los trabajadores y trabajadoras que cumplen con su obligación en dichos parques.