PSOE de Sevilla exige a Sanz activar la oficina de coordinación de obras para proyectos como el de calle Pagés del Corro

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) de Sevilla ha visitado las obras de remodelación de Pagés del Corro, en el barrio sevillano de Triana, una intervención que fue proyectada en la anterior etapa socialista, "necesaria y demandada", pero que está provocando "graves inconvenientes" al comercio y a los vecinos de esta calle debido a "la falta de planificación" del actual Gobierno local. Ante esta situación, han exigido al alcalde que active la oficina de coordinación de obras anunciada hace dos años.

Según ha afirmado la concejala socialista Encarnación Aguilar, en una nota, el alcalde José Luis Sanz, "anunció a bombo y platillo la creación de una oficina de coordinación de obras, con el objetivo de evitar el caos, planificar mejor las intervenciones, garantizar la movilidad, coordinar con los trabajos de limpieza y evitar molestias innecesarias al vecindario". No obstante, "más de dos años después de esa promesa, el trabajo de esa oficina no se conoce", ha apuntado.

Tras estas declaraciones, la concejala ha exigido al primer edil que "cumpla su palabra y active ya, de verdad, esa oficina que prometió, porque los vecinos y el comercio no pueden seguir esperando", añadiendo que "no basta con pedir perdón".

En esta línea, el PSOE ha recordado que la duración prevista de la obra de Pagés del Corro es de dos años, en un barrio "con especiales dificultades de movilidad, lo que hace aún más urgente disponer de un instrumento eficaz de planificación y coordinación", han explicado.

Finalmente, han pedido al Gobierno local que visite personalmente a los comerciantes y atienda sus demandas, implementando ayudas económicas específicas para los negocios afectados, y habilitando accesos adecuados a talleres y locales durante el desarrollo de las obras.