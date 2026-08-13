PSOE de Sevilla exige a Sanz el soterramiento de los tendidos eléctricos de San Jerónimo y La Bachillera

Archivo - - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz que cumpla las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para San Jerónimo y La Bachillera y soterre el tendido eléctrico, al mismo tiempo que ha reclamado que "no aproveche la modificación", actualmente en tramitación, para consolidar definitivamente la Subestación Empalme y rebajar las "soluciones previstas" para los tendidos eléctricos que afectan a las viviendas de la zona.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los socialistas han participado este jueves en una de las reuniones convocadas por los vecinos y han respaldado sus alegaciones ante la modificación del PGOU.

De esta manera, el expediente ha supuesto un cambio respecto al planeamiento aprobado en 2006, ya que frente al traslado previsto entonces para la Subestación Empalme, la nueva propuesta plantea que permanezcan definitivamente en su actual ubicación.

El concejal socialista David Guevara ha incidido en reclamar el cumplimiento del PGOU y el mantenimiento de las reglas, con el objetivo de trasladar las infraestructuras "tal y como estaba planeado". Por ello, la Plataforma Vecinal de San Jerónimo ha iniciado una recogida de firmas para reclamar el soterramiento de las líneas que afectan a las zonas residenciales.

A su vez, esta modificación ha contemplado actuaciones sobre algunos tendidos de La Bachillera, mientras otros continuarían en superficie, lo que ha hecho a los socialistas, solicitar que se mantenga el objetivo de "retirar el impacto de las redes de media y alta tensión sobre las viviendas y abordar una solución integral para la zona", en lugar de modificar el planeamiento para consolidar la situación actual.

RETIRADA "PRIORITARIA" EN 2022

Al hilo, Guevara ha indicado que en febrero de 2022, durante el mandato de Antonio Muñoz, la Junta Municipal del Distrito Norte "dejó constancia" de las reuniones mantenidas con Endesa y de que el Gobierno municipal "consideraba prioritaria" la retirada definitiva de las redes de media y alta tensión, especialmente en San Jerónimo. "Lo que no entendemos es que ahora el Gobierno de Sanz dé un paso atrás y pretenda convertir en definitiva una situación que el PGOU planteaba resolver", ha afirmado Guevara.

Asimismo, el PSOE ha señalado el precedente de Sevilla Este, donde en 2025 el Gobierno de Sanz culminó la retirada de 21 torres y 5,5 kilómetros de líneas de alta tensión entre Torreblanca y el Parque Infanta Elena, una actuación que el propio alcalde presentó como respuesta a una "reivindicación histórica".

Guevara ha defendido en que "no se trata de enfrentar unos barrios con otros", sino de "aplicar el mismo criterio" cuando las infraestructuras puede afectar de lleno a zonas residenciales y condicionarán la calidad de vida de sus vecinos. Por ello, los socialistas han cuestionado que una modificación urbanística de esta trascendencia se tramite en pleno agosto, con un plazo de alegaciones que concluirá el próximo 19 de agosto.

En esta misma línea, el PSOE ha señalado que el malestar vecinal se ha agravado este verano por los cortes de electricidad denunciados en la zona durante jornadas de altas temperaturas, lo que ha evidenciado la necesidad de abordar también las inversiones pendientes en la red.