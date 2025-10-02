PSOE de Sevilla insta a Junta a aclarar cuántas afectadas hay por el "escándalo" del cribado de cáncer de mama

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE de Sevilla Verónica Pérez ha exigido al Gobierno andaluz que "aclare urgentemente cuántas mujeres sevillanas hay afectadas por el escándalo de los retrasos en el cribado de cáncer de mama" y ha insistido en reclamar a Juanma Moreno que "cese inmediatamente a la consejera de Salud y que asuma en primera persona la responsabilidad de la nefasta gestión de las listas de espera oncológicas".

"La consejera de Salud acusó de manipulación a las mujeres que han contado su desgarrador testimonio, lo que demuestra una grave falta de humanidad y de sensibilidad que hace incompatible que continúe un minuto más en su cargo", ha reiterado Pérez en un comunicado de su formación.

Según ha informado la parlamentaria socialista, "las sevillanas con cáncer de mama merecen soluciones y no que les echen la culpa", y ha acusado al presidente de la Junta de "mentir en el Parlamento andaluz al negar que hay listas de espera oncológicas en nuestra tierra".

Desde el PSOE de Andalucía, "exigimos al Gobierno del PP que active de inmediato un protocolo de emergencia para revisar de oficio todos los casos de cribado de cáncer de mama desde dos años antes de la primera denuncia, es decir, desde 2022", ha manifestado.

De esta manera, la socialista ha incidido en que al cribado de cáncer de mama "se someten en Andalucía cerca de medio millón de mujeres". Así, ha insistido en reclamar al Gobierno andaluz que publique las listas de espera para mamografías.