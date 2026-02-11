El PSOE de Sevilla lamenta "la situación crítica" del servicio de mantenimiento de Edificios Municipales

Archivo - Centro deportivo del IMD en Sevilla en imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este miércoles una propuesta para revertir la "situación crítica" del servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla.

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha señalado que dicho servicio "se ha dejado morir en los últimos dos años y medio igual que se ha hecho con la limpieza para utilizar esta cuestión como excusa y poder privatizar ambos servicios".

Según ha indicado el partido en una nota, el Servicio de Mantenimiento "se ha descuidado, por parte del Gobierno del Señor Sanz, hasta llegar a una situación crítica, estructural y organizativa que ha finalizado con la privatización parcial".

La formación ha señalado que el mantenimiento de más de 200 Edificios Municipales "están en manos de cuatro empresas privadas". "A consecuencia de la privatización, el servicio de mantenimiento de edificios públicos del Ayuntamiento ha sufrido "una pérdida progresiva de competencias", ha remarcado el partido.

"Es decir, ya no tiene funciones en los colegios, comisarías de la policía local, parques de bomberos ni en otros edificios municipales. El servicio público ha quedado gravemente mermado en personal, medios materiales, capacidad operativa, transparencia y control", ha afirmado Gaya.

Por otro lado, el PSOE ha criticado la "paralización de procesos de promoción interna". En este sentido, ha señalado que "son los tres puestos vacantes de Oficiales de Primera Electricistas convocados hace unos meses y posteriormente paralizados sin que se diera continuidad al procedimiento ni se ofreciera explicación operativa suficiente".

En esta línea, ha lamentado la "falta de personal en oficios como herrería, fontanería o pintura o el hecho de que el Servicio Eléctrico solo cuente con 8 personas para la amplia nómina de Edificios Municipales, algo "especialmente alarmante", según el Grupo Municipal Socialista.

La moción, que será presentada por el PSOE, en el seno de la Comisión de Control y Fiscalización lamenta la "frustración, desconfianza" y sensación de "bloqueo absoluto" que este modo de proceder genera en la plantilla municipal. Asimismo, considera que no se pueden "entender como cuestiones puntuales, sino como un modo de proceder" del Gobierno Local de Sanz, "que se está extendiendo al resto de los servicios municipales, como la limpieza de los colegios".

Para cambiar la situación, la propuesta recoge una batería de medidas concretas para revertir la "situación crítica" del servicio. "Le pedimos al Señor Sanz que cubra las vacantes, que atienda las necesidades del personal, que arregle los problemas para trasladarse y sobre todo, que apueste por el servicio público desarrollado por empleados públicos, que es la única forma de garantizar la calidad y hacerse responsable de los servicios que tiene que desarrollar el Ayuntamiento", ha subrayado Sonia Gaya.

Además, la moción plantea que se asuma el "compromiso de no incoar nuevos procedimientos de contratación externa" con el objetivo de "paralizar la privatización que de facto se está produciendo".