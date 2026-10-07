El PSOE de Sevilla lleva al Parlamento andaluz la situación de las infraestructuras y movilidad del Aljarafe

Archivo - El diputado del grupo parlamentario socialista, Rafael Alfonso Recio, durante el Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla llevará este miércoles a la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz la situación de las infraestructuras y la movilidad en el Aljarafe sevillano, con especial atención a la recuperación del proyecto del tranvía, y reclamará al Gobierno andaluz que concrete sus planes para una comarca que concentra cerca de 400.000 habitantes.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el secretario de organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha señalado que el debate "permitirá hacer balance de las actuaciones desarrolladas por los gobiernos de Juanma Moreno desde su llegada a la Junta y confrontarlas con los compromisos que el Partido Popular defendía para el Aljarafe cuando se encontraba en la oposición".

Asimismo, Recio ha afirmado que "el propio PP convirtió durante años las infraestructuras del Aljarafe en uno de sus principales argumentos de oposición". "En su programa electoral de 2018 para la provincia de Sevilla, los populares calificaban el tranvía del Aljarafe como una eterna promesa y Juanma Moreno se comprometía expresamente a desbloquear las infraestructuras pendientes de la provincia", ha añadido.

Ese mismo año, "el PP reclamó públicamente la reactivación del tranvía y defendió su carácter prioritario para vertebrar el Aljarafe". "Los populares llegaron, además, a llevar al Parlamento iniciativas reclamando su impulso y construcción". Por ello, Recio ha defendido que ocho años después, quieren saber "qué queda de aquellos compromisos y qué proyecto de movilidad tiene hoy la Junta para el Aljarafe".

El dirigente socialista ha subrayado que la cuestión trasciende el debate sobre una infraestructura concreta. "Estamos hablando de cómo se vertebra una comarca que ha experimentado un enorme crecimiento demográfico, de cómo se conecta con Sevilla y de qué alternativas de transporte público se ofrecen a cientos de miles de ciudadanos", ha criticado.

Además, el parlamentario socialista ha lamentado que en febrero de 2023 "la entonces consejera de Fomento aseguró en el Parlamento que el Gobierno estaba estudiando diferentes alternativas para mejorar la movilidad del Aljarafe y que no renunciaba a priori a ninguna posibilidad". "Han transcurrido años desde aquellas palabras y los vecinos tienen derecho a conocer qué solución propone definitivamente el Gobierno andaluz, con qué inversión y con qué calendario", ha concluido.