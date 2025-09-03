El PSOE de Sevilla muestra su apoyo a la iniciativa presentada por Mareas Blancas: "es la vacuna a la privatización"

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha asegurado este miércoles que la Iniciativa Legislativa Popular presentada por las Mareas Blancas "es la vacuna del pueblo andaluz contra el virus de la privatización sanitaria de Moreno Bonilla".

Recio ha asegurado en una nota emitida por el partido que el Partido Popular "debería tener presente" que la manifestación que ha tenido lugar este martes, en la que más de 5.000 personas" se reunieron en defensa de la sanidad pública andaluza según los sindicatos convocantes, "no es anecdótico, sino un clamor" del "pueblo andaluz".

El portavoz ha insistido en que "ha sido el peor verano sanitario de Andalucía, con el 70% de los centros de salud cerrados por la tarde desde julio, más de la mitad de los quirófanos cerrados en agosto y más de 60.000 vecinos y vecinas de la provincia de Sevilla obligados a trasladarse a otros municipios para ser atendidos en urgencias".

En este sentido, ha señalado que los andaluces deben "decidir si aceptan este modelo privatizador de los servicios públicos o apuestan por un proyecto político que defiende la educación, la sanidad pública o la dependencia".

Por otra parte, Recio se ha referido también al posible rechazo de la condonación de la deuda anunciada por el Gobierno de España por parte de la Administración andaluza, que ha tachado de "enorme irresponsabilidad".