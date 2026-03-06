PSOE Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de Cerro-Amate ante "el aumento de los problemas de inseguridad" en la zona

Reunión de los vecinos de Cerro-Amate de Sevilla con los grupos del Ayuntamiento - PSOE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su apoyo a las demandas de los vecinos y entidades del distrito Cerro-Amate ante "el aumento de los problemas de inseguridad" que se están registrando en distintos barrios de la zona.

La concejala Natalia Buzón ha participado este jueves en un encuentro vecinal organizado por la Federación de Entidades Unidas, celebrado en la sede de la Asociación de Vecinos Fray Serafín de Ausejo, según ha indicado el partido en una nota.

En la reunión han participado alrededor de quince entidades vecinales, además de numerosos vecinos y vecinas, que mantuvieron un encuentro con responsables del sindicato CSIF para analizar la situación actual de la Policía Local en Sevilla. La federación había invitado a todos los grupos municipales, acudiendo representantes del PSOE, Con Podemos-IU y Vox.

Durante el encuentro, los representantes sindicales expusieron "las dificultades de personal y organización que atraviesa actualmente la Policía Local". Según explicaron, "existen más de 300 plazas sin cubrir, lo que reduce la plantilla operativa a unos 1.058 agentes cuando, para prestar un servicio adecuado, debería situarse en torno a los 1.400".

Por otro lado, vecinos y representantes de entidades tomaron la palabra para "denunciar distintos problemas de seguridad que se están produciendo en el distrito".

Entre ellos mencionaron el "apedreamiento de autobuses en Palmete y Padre Pío, el robo de vehículos en la barriada Santa Aurelia o la presencia de venta ambulante no autorizada en la calle Ingeniero La Cierva y en el entorno del Mercatemático".

Durante su intervención, la concejala Natalia Buzón agradeció a la Federación de Entidades Unidas y al sindicato CSIF la organización de este encuentro y trasladó el respaldo del Grupo Socialista "tanto a las reivindicaciones vecinales como a las demandas planteadas por los representantes sindicales".

La edil señaló además que recientemente se ha aprobado un acuerdo presupuestario entre PP y Vox en el Ayuntamiento en el que, a su juicio, "podrían haberse incluido recursos para reforzar la plantilla de la Policía Local y empezar a corregir el déficit de efectivos".

Buzón también subrayó que no "sería justo atribuir la situación actual a todos los gobiernos municipales por igual y recordó algunas medidas que sí dieron resultado durante el mandato de Antonio Muñoz como alcalde, como el dispositivo que permitió frenar la venta ambulante irregular en la calle Ingeniero La Cierva".