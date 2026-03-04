PSOE Sevilla pide "corregir" la matriculación y pide a la Junta "asumir competencias" ante el cierre del IES Híspalis

Vista general del Complejo Educativo Pino Montano. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha instado este miércoles, 4 de marzo, "soluciones definitivas" en el caso del IES Híspalis y ha insistido en la "necesidad de dar seguridad y tranquilidad a la comunidad educativa y a los vecinos". En este sentido, Muñoz ha subrayado la "urgencia" de corregir el proceso de matriculación para "evitar incertidumbre entre las familias" y "garantizar que el alumnado pueda formalizar su plaza con normalidad en el IES Híspalis".

Así, en un comunicado emitido por el grupo, ha enmarcado que es la Junta de Andalucía "la que debe asumir las competencias educativas que legalmente le corresponden", incluyendo la gestión del instituto, el personal docente, el mantenimiento y conservación del edificio, las reformas y los gastos corrientes, funciones que actualmente "recaen en la Diputación de Sevilla pese a no ser su ámbito competencial".

El portavoz socialista ha insistido en que la Junta "debe actuar con rapidez" para modificar la planificación actual y "asegurar que todos los estudiantes que quieran cursar sus estudios en el centro puedan matricularse sin obstáculos ni dudas sobre el futuro del instituto".

Por último, ha afirmado que el IES Híspalis "no se puede cerrar", por lo que ha reclamado a las Administraciones que "actúen con responsabilidad", pues, a su juicio, para "resolver la situación" es necesario un preacuerdo que "permita regularizar definitivamente la situación del centro", de modo que el centro "quede plenamente encuadrado en el marco jurídico y competencial correspondiente".

"Lo que necesita la comunidad educativa son certezas, planificación y soluciones definitivas, no improvisaciones ni confrontación política", ha señalado Muñoz.