PSOE de Sevilla pide explicaciones por la suspensión del Salón del Motor y la "falta de mantenimiento" de Fibes

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido este jueves "explicaciones claras" al Gobierno Municipal tras la suspensión del Salón del Motor en el Palacio de Congresos y Exposiciones tras las últimas lluvias en la ciudad.

En una nota de prensa remitida por el partido, la formación ha indicado que el "supuesto" fallo técnico que ha provocado el cierre es la misma incidencia que se produjo en julio de 2023. Según el PSOE esto "demuestra la falta de mantenimiento y previsión del gobierno local".

El concejal socialista Francisco Páez ha respondido a las acusaciones del equipo municipal de "deficiencias heredadas" en el recinto y ha insistido en que la administración socialista "dejó previstos" planes de inversión y modernización de Fibes. Asimismo, ha destacado que en el anterior mandato se puso en marcha un plan de modernización de las instalaciones de Fibes con "una inversión específica para renovar equipamientos y mejorar el salón Itálica, así como el incremento del convenio de mantenimiento para reforzar la conservación del recinto".

En este sentido, ha destacado que el Gobierno socialista "impulsó" planes estratégicos de sostenibilidad, digitalización y promoción turística con una inversión conjunta de más de 11 millones de euros, que incluían "mejoras directas" para las infraestructuras y servicios de la empresa pública Contursa. "El PP heredó una planificación sólida y con financiación garantizada", ha afirmado Páez.

El Grupo Municipal del PSOE ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, explicaciones sobre "las causas reales de la suspensión", así como un plan urgente de revisión técnica que garantice "la normalidad de la actividad" en FIBES durante los próximos meses.

Sobre la situación en Fibes, el alcalde ha indicado que siguen los trabajos para "recuperar la normalidad lo antes posible". Ha destacado la inversión 1,4 millones en 2024 para la Cumbre de la ONU, así como la previsión de 1,8 milones más para el próximo año. El Salón del Motor ha sido finalmente suspendido debido a que el informe técnico "recomienda la clausura temporal" de las instalaciones de Fibes 1.

Sanz ha destacado que en Sevilla "no hay registro hasta la fecha" de una cantidad mayor de agua en un solo día. Según datos de Emasesa, desde la medianoche hasta las 15,00 se registraron 115 litros por metro cuadrado, siendo el tramos entre las 13,00 y las 15,00 el que mayor agua registró.