El PSOE de Sevilla pide respuestas a Moreno tras la "grave crisis" del cribado de cáncer en el Virgen del Rocío

Archivo - El secretario de organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, y el secretario de sanidad, Pedro Madroñal en imagen de archivo. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "debe responder inmediatamente con transparencia ante la grave crisis sanitaria por los fallos del Servicio Andaluz de Salud en el cribado no sólo del cáncer de mama, sino de otros tipos de patologías", especialmente en el Hospital sevillano Virgen del Rocío que "acumula la mayor parte de las denuncias por este escándalo sanitario".

"Cada día conocemos nuevos testimonios desgarradores sobre la nefasta gestión del programa de detección precoz del cáncer, que no sólo afecta a mujeres con cáncer de mama, sino a los cribados de otros tipos de patologías, como el cáncer de colon", ha señalado el número dos del PSOE sevillano en una nota de prensa.

De esta manera, ha incidido en que "no se trata de casos aislados" sino que las historias "son el reflejo de un sistema sanitario público que ha colapsado"; por lo que ha señalado que el presidente de la Junta "está instalado en la mentira y no le interesa resolver el problema".

Recio ha añadido que "estamos ante un colapso completo de una sanidad que se ha vaciado económicamente", a la que se le "ha hurtado capacidades y recursos" para trasladarla a la sanidad privada y que "no cumple con el principio fundamental de garantizar la mejor asistencia posible para los ciudadanos".