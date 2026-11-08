El PSOE de Sevilla pide a Sanz un plan "riguroso" para Santa Bárbara que evite inundaciones y proteja la Laguna del Sapo

Barrio de Santa Bárbara y Laguna del Sapo. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, un "proyecto serio y riguroso" para el futuro desarrollo urbanístico de Santa Bárbara que garantice la protección medioambiental del entorno y evite el riesgo de inundaciones en las barriadas colindantes de Sevilla Este.

En este sentido, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha advertido a través de una nota de que la "paralización" de la tramitación urbanística en este sector responde a la "falta de previsión" del Gobierno municipal del PP, al que acusa de pretender impulsar un megaproyecto "obviando condicionantes indispensables".

"El equipo de gobierno pretende proyectar un distrito aeroespacial con miles de viviendas, pero con las prisas olvida proteger el medio ambiente y a los vecinos frente a posibles inundaciones", ha manifestado De Aragón, quien ha remarcado que la realidad técnica y administrativa de los terrenos es "mucho más compleja" de lo que traslada el Ejecutivo local.

En concreto, el edil socialista ha apuntado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha puesto "objeciones directas" al desarrollo por situarse en zona inundable. "Si no se tienen en cuenta los cauces de los arroyos, se puede producir el desborde del arroyo Ranilla", ha alertado De Aragón, quien ha sumado a este revés el "bloqueo" en la tramitación ambiental.

A este respecto, ha recordado que la Junta de Andalucía ha obligado al Consistorio a retrotraer la evaluación de impacto ambiental del proyecto debido a "graves deficiencias" y a la afección sobre la Laguna del Sapo, un humedal de alto valor ecológico. "Sanz promete un anillo verde y azul mientras pretende desarrollar un proyecto urbanístico que amenaza precisamente el espacio protegido de la zona; es un ejercicio de puro cinismo", ha censurado.

Desde el Grupo Socialista han reafirmado su apoyo al crecimiento de la ciudad, pero "siempre desde el rigor urbanístico y la certidumbre". "La vivienda es una necesidad, por supuesto, pero no se puede hacer a cualquier precio. Nuestros vecinos necesitan seguridad contra las inundaciones y respeto a los espacios protegidos de sus barrios", ha concluido Juan Tomás de Aragón, exigiendo al gobierno municipal que asuma los informes técnicos y replantee la ordenación del sector.