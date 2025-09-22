El PSOE de Sevilla propone un acuerdo entre las tres administraciones para "agilizar" la línea 2 del Metro

Archivo - El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, interviene durante la colocación de la primera piedra del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, reclama un acuerdo entre las tres administraciones --Gobierno de España, Junta de Andalucía y Consistorio hispalense-- con el objetivo de "garantizar la puesta en marcha y la celeridad" de la línea 2 del Metro.

"Los vecinos de Sevilla Este llevan demasiados años soportando problemas de movilidad sin que se les ofrezca una solución definitiva. Su hartazgo es más que comprensible. Y seamos claros: la verdadera respuesta a estas necesidades es la línea 2 de Metro", subraya Muñoz en un comunicado.

El portavoz socialista recuerda que, durante su etapa como alcalde, fue posible alcanzar un consenso entre las tres administraciones para desbloquear la línea 3. "Ya lo hicimos entonces, y yo lo viví en primera persona. ¿Por qué no repetirlo ahora con la línea 2?", plantea.

En este sentido, Muñoz insta a la Junta de Andalucía a culminar la redacción del proyecto "sin más demoras" para licitar las obras el año próximo. Asimismo, subraya que el Gobierno de España, "en palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero, ha reiterado su compromiso de financiar el 50% de los nuevos tramos del Metro".

Mientras tanto, el portavoz socialista advierte de la necesidad de que el Ayuntamiento convierta el tranvibús en una solución transitoria real. "Debe servir para mejorar la movilidad y no para empeorarla, como lamentablemente está ocurriendo hasta ahora por la falta de eficacia en su gestión", concluye.