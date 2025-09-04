PSOE de Sevilla rechaza la propuesta de precios públicos del Instituto Municipal de Deportes:"supone una subida del 27%"

Archivo - Instalaciones deportivas del IES Punta del Verde, ubicado en terrenos de la Autoridad Portuaria. Imagen de archivo. - IES PUNTA DEL VERDE - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado este jueves su "rechazo frontal" a la propuesta de ordenanza de precios públicos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para 2026 aprobada por el Gobierno local al considerar que "supone una subida generalizada del 27% en las tarifas deportivas".

Según ha indicado el partido en una nota, la propuesta se calcula aplicando una subida del 24,4% del IPC entre los años 2014-2024 a lo que se suma la subida prevista del IPC para 2025, de un 2,6%.

El concejal socialista David Guevara, ha adelantado que el PSOE votará en contra de esta medida, que será llevada esta semana al consejo del IMD, y ha acusado al Ayuntamiento de presentar "una subida absolutamente desproporcionada".

Según ha enmarcado el grupo socialista, a efectos prácticos, la propuesta "supone que el alquiler de un campo de fútbol 11 pasará de 48,50 euros la hora a 61,60 euros, a lo que se suma un suplemento de 41,90 euros por el uso de la luz artificial".

En este sentido, ha argumentado que "el alquiler de un campo de fútbol 7, pasaría de 24,50 a 31,10 euros, sin contar suplementos, y el de fútbol sala, de 15 euros a 19,10 euros, por ejemplo. En el caso de las piscinas municipales, el alquiler de una calle pasaría de los 49 euros la hora a los 62,30 en piscinas de 50 metros".

Por otra parte, los socialistas han destacado como "aspecto preocupante" el cambio en los Juegos Deportivos, "donde se pasa de inscripción por equipo a inscripción individual por participante", lo que "multiplica el coste para las familias con varios hijos inscritos".

También ha apuntado a la "falta" de medidas compensatorias para los barrios "más desfavorecidos", ya que las bonificaciones "son insuficientes frente al incremento de los precios".

Por todo ello, el concejal ha indicado que "el deporte debe ser un motor de igualdad, no un nuevo motivo de exclusión", al tiempo que ha afirmado que, a su juicio, "Sevilla necesita una política deportiva que piense en la gente, no en la recaudación".