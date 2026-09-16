El PSOE de Sevilla reclama actuar en el entorno de Gran Plaza ante el deterioro señalado por vecinos

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, defenderá en el próximo Pleno una propuesta con veinte medidas para actuar en Gran Plaza, Marqués de Pickman, Ciudad Jardín, Nervión Viejo y el Parque de La Ranilla, donde los vecinos vienen alertando de problemas de mantenimiento, suciedad, deterioro de acerados y zonas verdes, falta de sombra y pérdida de actividad comercial.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la propuesta socialista planteará, entre otras actuaciones, una reurbanización integral de Gran Plaza, la renovación de acerados en Marqués de Pickman y en las calles interiores de Ciudad Jardín y Nervión Viejo, mejoras en iluminación y accesibilidad y la reparación de los tramos de pavimento que presentan mayores problemas, además de arbolado y la falta de sombra.

Asimismo, El PSOE planteará estudiar el estado de los árboles de las principales avenidas, plantar en los alcorques vacíos, reforzar los parterres y crear itinerarios de sombra allí donde no sea posible aumentar el arbolado. En el Parque de La Ranilla propondrá, además, actuar sobre las deficiencias existentes e incorporar sombra en las zonas de juegos infantiles

En este sentido, Muñoz ha considerado que esta zona de Nervión refleja bien una forma de gestionar la ciudad que presta mucha atención a determinadas actuaciones visibles mientras se van acumulando problemas cotidianos alrededor, ya que aunque les parece bien que se esté actuando en la rotonda de Gran Plaza, "basta con alejarse unos metros para encontrarse acerados deteriorados, jardines que necesitan mantenimiento, alcorques vacíos, falta de sombra o problemas de limpieza".

Al hilo, el portavoz ha criticado que una ciudad "no se deteriora de golpe". "Se deteriora cuando durante demasiado tiempo nadie arregla lo que empieza a fallar", ha añadido.

PÉRDIDA DE COMERCIO TRADICIONAL EN MARQUÉS DE PICKMAN

El documento ha recogido la preocupación por la pérdida progresiva de comercio tradicional en Marqués de Pickman y ha propuesto un programa específico de apoyo al comercio de proximidad, con campañas de promoción, medidas de modernización y digitalización y mejoras en la imagen y señalización de la zona comercial.

Además, la propuesta ha incluido el refuerzo de la limpieza, la renovación de contenedores y mobiliario urbano, mejoras en la red de carriles bici, actuaciones de seguridad y una mayor atención a las personas sin hogar que se encuentran en distintos puntos del entorno.

Igualmente, el PSOE ha reclamado que se avance en dos equipamientos pendientes en la zona: la recuperación del Pabellón de Ingresos de la antigua Cárcel de La Ranilla como Centro de la Memoria Democrática y la transformación de Villa Encarnita en una biblioteca pública para Nervión, una propuesta ya aprobada en la Junta Municipal del Distrito.

Para Muñoz, la iniciativa responde también a una determinada forma de ejercer la oposición municipal. "Hay que recorrer los barrios, hablar con los vecinos, escuchar qué necesitan y convertir esas demandas en propuestas concretas", ha aseverado.